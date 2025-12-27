Bhilwara: शराब के नशे में तीन इंटर्न डॉक्टर में मारपीट, सिर पर फोड़ी बोतलें, अब लटकी निलंबन की तलवार

सूचना मिलने पर भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल तीनों छात्रों को अस्पताल में उपचार दिलाया गया। पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. वर्षा सिंह ने कहा कि कॉलेज परिसर में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना ने न केवल कॉलेज की छवि को प्रभावित किया है, बल्कि चिकित्सा जैसे जिम्मेदार पेशे की गरिमा पर भी सवाल खड़े किए हैं।