27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Karauli Crime: करौली में नवजात शिशु को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने क्षत विक्षत किया शव

करौली जिले के भंडारी बेरुनी गांव के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि जन्म के बाद शिशु को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर कुएं के पास फेंका गया।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Dec 27, 2025

Karauli News, Rajasthan News, Newborn body found, Newborn body found in Karauli

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो- पत्रिका

बालघाट। करौली के बालघाट थाना क्षेत्र के गांव भंडारी बेरुनी में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गांव से दूर एक जर्जर हालत के खाली कुएं के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिला है। आशंका है कि किसी अज्ञात महिला ने जन्म के बाद नवजात को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर कुएं के पास फेंक दिया।

शव को दफनाया गया

शनिवार को ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तत्काल बालघाट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर बालघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया।

जांच में जुटी पुलिस

थानाधिकारी महेश कुमार मीणा ने बताया कि फोन पर सूचना मिली थी कि भंडारी गांव के पास कुएं के समीप झाड़ियों में एक नवजात का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर प्लास्टिक के कट्टे में नवजात का शव मिला। जंगली जानवरों ने शव को बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया गया था। धड़ से नीचे का हिस्सा नोच लिया गया था।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवजात को किन परिस्थितियों में कट्टे में भरकर फेंका गया, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीएचसी प्रभारी डॉ. सुगनलाल मीणा ने बताया कि नवजात के शरीर का आधा हिस्सा क्षत-विक्षत होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शिशु बालक था या बालिका। पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस को सौंप दिया गया है। डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं।

ये भी पढ़ें

Bikaner News : बीकानेर को मिले तोहफे ही तोहफे, म्यूजियम सर्किल पर 125 करोड़ का बनेगा आरओबी
बीकानेर
Bikaner receives so many gifts just before new year 2026 Rs 125 crore railway Over Bridge will be constructed at Museum Circle

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 05:51 pm

Published on:

27 Dec 2025 05:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Karauli Crime: करौली में नवजात शिशु को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने क्षत विक्षत किया शव

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: दुधारू पशु की आकस्मिक मौत पर मिलेगी 40 हजार रुपए की मदद, करना होगा यह काम

करौली

Rajasthan farmers: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले कर लें यह काम, मुसीबत में मिलेंगे इतने रुपए

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana last date, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana today news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana latest news
करौली

करौली: पत्थर की खदान में युवक का उतराता मिला शव, नहीं हो सकी पहचान

Karauli
करौली

Road Accident: सड़क किनारे टहल रहे पार्षद को कार ने कुचला, बेटियां-पत्नी हुई बेसुध, परिवार में कोहराम

Road accident, road accident in Karauli, councilor death, councilor death in Karauli, councilor death in Hindaun City, Rajasthan road accident
करौली

Rajasthan Crime: 6 वर्ष से फरार 10000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, भागने के प्रयास में पलटी गाड़ी

हिस्ट्रीशीटर सूरज उर्फ डैनी
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.