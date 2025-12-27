Karauli Crime: करौली में नवजात शिशु को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने क्षत विक्षत किया शव

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो- पत्रिका
बालघाट। करौली के बालघाट थाना क्षेत्र के गांव भंडारी बेरुनी में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गांव से दूर एक जर्जर हालत के खाली कुएं के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिला है। आशंका है कि किसी अज्ञात महिला ने जन्म के बाद नवजात को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर कुएं के पास फेंक दिया।
शनिवार को ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तत्काल बालघाट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर बालघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया।
थानाधिकारी महेश कुमार मीणा ने बताया कि फोन पर सूचना मिली थी कि भंडारी गांव के पास कुएं के समीप झाड़ियों में एक नवजात का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर प्लास्टिक के कट्टे में नवजात का शव मिला। जंगली जानवरों ने शव को बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया गया था। धड़ से नीचे का हिस्सा नोच लिया गया था।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवजात को किन परिस्थितियों में कट्टे में भरकर फेंका गया, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीएचसी प्रभारी डॉ. सुगनलाल मीणा ने बताया कि नवजात के शरीर का आधा हिस्सा क्षत-विक्षत होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शिशु बालक था या बालिका। पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस को सौंप दिया गया है। डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं।
