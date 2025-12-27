Karauli Crime: करौली में नवजात शिशु को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने क्षत विक्षत किया शव

पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवजात को किन परिस्थितियों में कट्टे में भरकर फेंका गया, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीएचसी प्रभारी डॉ. सुगनलाल मीणा ने बताया कि नवजात के शरीर का आधा हिस्सा क्षत-विक्षत होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शिशु बालक था या बालिका। पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस को सौंप दिया गया है। डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं।