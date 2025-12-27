सेहत की चौखट पर नशे का सौदा, अस्पतालों में शराबखोरी, खुले में बिक रहे तंबाकू

महिला चिकित्सालय परिसर में रात के समय खुलेआम शराबखोरी की जाती है, यहां शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार मरीजों के कुछ परिजन रात के समय परिसर में ही शराब पीते हैं। गणगौरी अस्पताल में भी नि:शुल्क दवा काउंटरों के पास भी शराब की खाली बोतल नजर आईं। चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय पुलिस की जानकारी में होने के बावजूद इन्हें नहीं रोका जा रहा। तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इन्हें नजरअंदाज कर रही है।