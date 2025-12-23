गोमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए सात दिवसीय जलधारा तपस्या शुरू

तपस्या के पहले दिन महंत सुमित गिरी महाराज ने 101 पानी से भरे मटकों से स्नान कर विशेष साधना की। ठंड के बावजूद इस अनोखी तपस्या को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही धाम परिसर में श्रद्धालुओं और आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने महाराज के संकल्प की सराहना करते हुए तपस्या की सफलता के लिए प्रार्थना की।