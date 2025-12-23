दिसंबर अंत और नए साल से पहले ट्रेनों में भारी वेटिंग, यात्री परेशान

जानकारी के अनुसार अलवर से गुजरने वाली 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला–भुज एक्सप्रेस में दिसंबर माह के दौरान लगभग 50 तक वेटिंग चल रही है। वहीं 19032 योगा एक्सप्रेस 26 दिसंबर तक पूरी तरह हाउसफुल है और 27 दिसंबर से पूरे जनवरी माह तक इसमें वेटिंग बनी हुई है। इसी तरह 12916 आश्रम एक्सप्रेस 5 जनवरी तक पूर्ण रूप से हाउसफुल है तथा इसके बाद भी कई दिनों तक वेटिंग की स्थिति बनी हुई है।