दिसंबर अंत और नए साल से पहले ट्रेनों में भारी वेटिंग, यात्री परेशान

दिसंबर का महीना समाप्ति की ओर है और नए साल के आगमन से पहले रेल यात्रा करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। छुट्टियों और पारिवारिक आयोजनों के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसका सीधा असर प्रमुख ट्रेनों की आरक्षण स्थिति पर पड़ा है, जहां लंबी वेटिंग लिस्ट से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार अलवर से गुजरने वाली 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला–भुज एक्सप्रेस में दिसंबर माह के दौरान लगभग 50 तक वेटिंग चल रही है। वहीं 19032 योगा एक्सप्रेस 26 दिसंबर तक पूरी तरह हाउसफुल है और 27 दिसंबर से पूरे जनवरी माह तक इसमें वेटिंग बनी हुई है। इसी तरह 12916 आश्रम एक्सप्रेस 5 जनवरी तक पूर्ण रूप से हाउसफुल है तथा इसके बाद भी कई दिनों तक वेटिंग की स्थिति बनी हुई है।
इसके अलावा 12403 प्रयागराज–लालगढ़ एक्सप्रेस में भी 6 जनवरी तक वेटिंग लिस्ट चल रही है। लंबी वेटिंग के चलते यात्रियों को वैकल्पिक साधनों से यात्रा करने या यात्रा टालने को मजबूर होना पड़ रहा है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन अथवा विशेष कोच बढ़ाने की मांग की है, ताकि बढ़ती भीड़ को देखते हुए राहत मिल सके।
