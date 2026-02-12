19 फरवरी को होगा अलवर में 29 वां अखिल भारतीय सैनी सामूहिक विवाह समारोह

सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति के तत्वावधान में अखिल भारतीय सैनी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। समिति अध्यक्ष प्रताप सैनी (धारा भाई) ने बताया कि दहेज प्रथा व फिजूलखर्ची पर रोक तथा सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29वां अखिल भारतीय सैनी सामूहिक विवाह समारोह 19 फरवरी (फुलेरादोज) को अग्रसेन सर्किल स्थित प्याज मंडी परिसर में आयोजित होगा।