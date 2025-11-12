Murder: शव को टुकड़ों में काट डाला…और फिर कट्टे में भरकर फेंका, गहने लूटने के लिए की थी निर्मम हत्या

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एडवोकेट रणजीत पूर्बिया और अपर अभियोजक नाहर सिंह चुंडावत ने जिला एवं सत्र न्यायालय सलूंबर में न्यायाधीश रामेश्वर प्रसाद चौधरी के सम्मुख 34 दस्तावेज एवं 21 गवाह पेश किए। न्यायाधीश आरोपी दंपती महेंद्र कलाल एवं सीमा कलाल को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।