Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Murder: शव को टुकड़ों में काट डाला…और फिर कट्टे में भरकर फेंका, गहने लूटने के लिए की थी निर्मम हत्या

Crime News: सलूंबर जिले में झल्लारा थाना क्षेत्र के खोलडी गांव में 2020 में उधारी मांगने गई 75 वर्षीय झमकू बाई की हत्या कर जेवर लूटने वाले दंपती महेंद्र व सीमा कलाल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शव प्लास्टिक के कट्टे में बरामद हुआ था।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 12, 2025

Crime News

आरोपी दंपती को आजीवन कारावास की सजा (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Crime News: सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र में सवा पांच साल पहले वृद्धा की हत्या कर जेवरात लूटने के मामले में जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी दंपती को आजीवन कारावास और 15 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के खोलडी गांव में 24 जुलाई, 2020 को उधारी पैसा मांगने गई वृद्धा झमकू बाई गाड़िया लोहार (75) की पड़ोसी दंपती ने नृशंस हत्या कर शव के टुकड़े अन्यत्र फेंक जेवरात लूट लिए थे।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एडवोकेट रणजीत पूर्बिया और अपर अभियोजक नाहर सिंह चुंडावत ने जिला एवं सत्र न्यायालय सलूंबर में न्यायाधीश रामेश्वर प्रसाद चौधरी के सम्मुख 34 दस्तावेज एवं 21 गवाह पेश किए। न्यायाधीश आरोपी दंपती महेंद्र कलाल एवं सीमा कलाल को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।


न्यायालय ने निर्णय में कहा, यह अपराध अत्यंत जघन्य है, जिसमें आरोपियों ने वृद्ध महिला पर अमानवीय अत्याचार कर उसकी हत्या की है। यह निर्णय समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने वाला है।


हत्या के बाद प्लास्टिक के कट्टे में मिला था शव


झल्लारा थाना के खोलडी गांव निवासी झमकू बाई पत्नी लकमा गाडुलिया उधारी के रुपए मांगने पड़ोसी महेंद्र कलाल के घर गई थी। उसके बाद वापस घर नहीं पहुंची। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला।


दूसरे दिन 25 जुलाई को नौखली से समोडा रोड के समीप प्लास्टिक के कट्टे में महिला के शव के टुकड़े पुलिस ने बरामद किए, जिसकी शिनाख्त मृत महिला के पुत्रों ने की और झल्लारा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: मुंहबोला भाई ही निकला दरिंदा, बलात्कार का 10 मिनट का वीडियो जीजा को भेजा; गिरफ्तार
बांसवाड़ा
rape

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Murder: शव को टुकड़ों में काट डाला…और फिर कट्टे में भरकर फेंका, गहने लूटने के लिए की थी निर्मम हत्या

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

Unnatural act
उदयपुर

फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, एक घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू

उदयपुर

उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग की जरूरत, सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे होंगे कम

उदयपुर

बर्ड विलेज मेनार में दिखा यूरेशियन हॉबी और यूरोपियन रोलर

उदयपुर

Rajasthan Tourism : उदयपुर में पर्यटकों का बूम, दीवाने हुए विदेशी सैलानी, अक्टूबर माह में टूटा रिकॉर्ड

Rajasthan Tourism Udaipur sees tourist boom record broken in October foreign tourists go crazy
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.