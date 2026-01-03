Udaipur News : खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, परिवार का हुक्का-पानी बंद, ढोल बजाकर समाज से किया बहिष्कृत

फोटो - AI
Udaipur News : उदयपुर जिले के ओगणा क्षेत्र में खाप पंचायत की ओर से परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का मामला सामने आया है। ढोल बजाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया। यही नहीं, परिवार की मदद करने वाले पर भी पाबंदी लगा दी।
समाज से निकाले गए परिवार से किसी ने बातचीत की या किराना दुकान से सामान खरीदा तो 5100 रुपए जुर्माना लगा दिया जाएगा। परिवार को किसी भी तरीके से मदद करने पर 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा।
पंचायत ने रतनलाल पर गोचर भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है। मामला ओगणा पंचायत समिति के वीरपुरा गांव का है। मामले से जुड़े पीड़ित रतनलाल पटेल ने शुक्रवार को उदयपुर पहुंचकर कलक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंप खाप पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
यह घटना 24 दिसंबर की है। पीड़ित ने 26 दिसंबर को ओगणा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक थानाधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। बताया कि धमकियां मिलने से परिवार भयभीत है, जो घर से भी नहीं निकल पा रहा है।
मामले में ओगणा थानाधिकारी राम अवतार का कहना है कि पीड़ित रिपोर्ट लेकर आया था। जमीन को लेकर उसका ग्रामीणों से विवाद है। दोनों पक्ष को पाबंद किया गया है।
