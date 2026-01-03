Udaipur News : खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, परिवार का हुक्का-पानी बंद, ढोल बजाकर समाज से किया बहिष्कृत

पंचायत ने रतनलाल पर गोचर भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है। मामला ओगणा पंचायत समिति के वीरपुरा गांव का है। मामले से जुड़े पीड़ित रतनलाल पटेल ने शुक्रवार को उदयपुर पहुंचकर कलक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंप खाप पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।