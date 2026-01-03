3 जनवरी 2026,

शनिवार

उदयपुर

Udaipur News : खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, परिवार का हुक्का-पानी बंद, ढोल बजाकर समाज से किया बहिष्कृत

Udaipur News : उदयपुर जिले के ओगणा क्षेत्र में खाप पंचायत की ओर से एक परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का मामला सामने आया है। परिवार को ढोल बजाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। साथ ही चेताया गया है कि मदद करने वालों पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाएंगे।

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 03, 2026

Udaipur Khap Panchayat issued a draconian decree family food and water supply cut off ostracizing from society

फोटो - AI

Udaipur News : उदयपुर जिले के ओगणा क्षेत्र में खाप पंचायत की ओर से परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का मामला सामने आया है। ढोल बजाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया। यही नहीं, परिवार की मदद करने वाले पर भी पाबंदी लगा दी।

मदद पर जुर्माने का आदेश

समाज से निकाले गए परिवार से किसी ने बातचीत की या किराना दुकान से सामान खरीदा तो 5100 रुपए जुर्माना लगा दिया जाएगा। परिवार को किसी भी तरीके से मदद करने पर 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा।

कलक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन

पंचायत ने रतनलाल पर गोचर भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है। मामला ओगणा पंचायत समिति के वीरपुरा गांव का है। मामले से जुड़े पीड़ित रतनलाल पटेल ने शुक्रवार को उदयपुर पहुंचकर कलक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंप खाप पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

धमकियों से परिवार भयभीत

यह घटना 24 दिसंबर की है। पीड़ित ने 26 दिसंबर को ओगणा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक थानाधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। बताया कि धमकियां मिलने से परिवार भयभीत है, जो घर से भी नहीं निकल पा रहा है।

दोनों पक्ष को किया गया है पाबंद - ओगणा थानाधिकारी

मामले में ओगणा थानाधिकारी राम अवतार का कहना है कि पीड़ित रिपोर्ट लेकर आया था। जमीन को लेकर उसका ग्रामीणों से विवाद है। दोनों पक्ष को पाबंद किया गया है।

Updated on:

03 Jan 2026 07:54 am

Published on:

03 Jan 2026 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur News : खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, परिवार का हुक्का-पानी बंद, ढोल बजाकर समाज से किया बहिष्कृत

