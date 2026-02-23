मौसम का यू-टर्न: अगले हफ्ते और चढ़ेगा तापमान, मार्च में बढ़ेगी गर्मी, जानें आगे कैसा रहेगा वेदर?

तीन दिन की लौटी ठंड के बाद अब गर्मी की दस्तक ने साफ संकेत दे दिए है कि मौसम स्थिर नहीं है। रविवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और दोपहर तक धूप में तीखापन साफ महसूस हुआ। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर दोपहर के समय लोगों ने छांव तलाशते नजर आए। खास बात यह रही कि शाम ढलने के बाद भी हवा में ठंडक कम रही और हल्की गर्माहट बनी रही। बीते दिनों जहां सूर्यास्त के बाद स्वेटर या हल्का जैकेट पहनने की जरूरत पड़ रही थी, वहीं अब गर्म कपड़े पूरी तरह समेट दिए हैं। लिहाजा उदयपुर में गर्मी की आहट तेज हो चुकी है और आने वाला सप्ताह पारे की नई ऊंचाइयों की ओर इशारा कर रहा है।