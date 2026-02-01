21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर भाजपा नेत्री वीडियो कांड : हाई लेवल रिपोर्ट सीएम तक पहुंची, जल्द ही एक्शन के संकेत

उदयपुर में भाजपा नेत्री से जुड़े वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के केस से शुरू हुआ सियासी भूचाल थमता नहीं दिख रहा है। मामले ने न केवल उदयपुर, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी असर डाला है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Kamal Mishra

Feb 21, 2026

Udaipur Video Case

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई जेनरेटेड

उदयपुर। भाजपा नेत्री से जुड़े वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के केस से शुरू हुआ सियासी भूचाल थमता नहीं दिख रहा है। स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भाजपा की बैठकों में यह मुद्दा लगातार उठ रहा है। शनिवार को हुई एक प्रदेश स्तरीय बैठक में भी प्रकरण पर चर्चा हुई और बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई है। मामले ने न केवल उदयपुर, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी असर डाला है। अब निगाहें संगठन पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मामले में पार्टी स्तर पर कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं।

गौरतलब है कि भाजपा नेत्री की ओर से भूपालपुरा थाने में 11 फरवरी को रिपोर्ट दी गई थी। उसी रात को पुलिस ने आरोपी वकील विशाल गुर्जर को दबोच लिया था। वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के मामले में आरोपी की ओर से भाजपा नेता को ब्लैकमेल करके राजनीतिक हित साधना बताया गया था। पुलिस ने पहले मामले में जेल भेजा तो धोखाधड़ी के दूसरे मामले में गिरफ्तार किया, जिसके तहत आरोपी 4 दिन के रिमांड पर है। परिजनों ने जमानत की अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो चुकी है। भाजपा पदाधिकारी अब भी मामले को ठंडा करने के प्रयास में है।

शहर में चर्चा के दो अहम बिंदु-

  • पहली चर्चा यह कि मामला भूपालपुरा थाने में दर्ज होने के बावजूद जांच डिप्टी गोपाल चंदेल को क्यों सौंपी गई। चंदेल गिर्वा सर्कल के सीओ हैं। इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सवाल खड़े हो रहे हैं।
  • दूसरी चर्चा यह कि रात 3 बजे आरोपी वकील के घर दबिश के दौरान गोगुन्दा निवासी किशन मेघवाल पुलिस के साथ था। कार्रवाई के दौरान भाजपा से जुड़े व्यक्ति की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

आरोपी से मिलने की कोशिश नाकाम

वीडियो कांड में गिरफ्तारी के बाद धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल गुर्जर फिलहाल भूपालपुरा थाना पुलिस की गिरफ्त में है और रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। शनिवार को एक भाजपा नेता ने आरोपी विशाल गुर्जर से मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने नहीं मिलने दिया। पुलिस का मानना है कि बाहरी व्यक्ति के मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

अंदरखाने वीडियो को लेकर चर्चा तेज

संदिग्ध परिस्थितियों में बने कथित वीडियो को लेकर पार्टी के भीतर गहमागहमी बनी हुई है। स्थानीय नेता आपस में वीडियो देखे जाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि संबंधित वीडियो पुलिस अधिकारियों के पास ही है, जबकि अन्य लोगों ने स्वयं वीडियो देखने की बात कही है। शहर के एक नेता जयपुर में हैं। कार्यकर्ता उनसे संपर्क में है। रविवार को उनके लौटने पर राजनीतिक हलचल और तेज होना संभव है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : वीडियो…ब्लैकमेल… रेप, क्यों चर्चा में है ‘उदयपुर फाइल्स’ का BJP कनेक्शन?
उदयपुर
rajasthan news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर भाजपा नेत्री वीडियो कांड : हाई लेवल रिपोर्ट सीएम तक पहुंची, जल्द ही एक्शन के संकेत

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Files : भाजपा नेत्री से जुड़े वीडियो कांड पर सियासत गरम, कांग्रेस सक्रिय-BJP असहज, जानें पूरा अपडेट केस

Udaipur Files BJP women leader video scandal Rajasthan Politics heats up Congress active BJP uneasy know full case update
उदयपुर

Success Story: न पढ़ाई में टॉपर, न अंग्रेजी में तेज… मेवाड़ की बेटी हर्षिता ने सोशल मीडिया से बनाई पहचान

Harshita Pushkarna
उदयपुर

Rajasthan: जेल से बाहर आए विक्रम भट्ट, बोले- श्रीकृष्ण का भक्त हूं… मेवाड़ की मिट्टी का टीका लगाकर जा रहा

Vikram Bhatt released from Jail
उदयपुर

Rajasthan News : वीडियो...ब्लैकमेल... रेप, क्यों चर्चा में है ‘उदयपुर फाइल्स’ का BJP कनेक्शन?

rajasthan news
उदयपुर

MP के युवक ने उदयपुर की युवती से लिव-इन रिलेशनशिप में किया रेप, बंधक बनाकर करता था मारपीट, दी ये धमकी

couple crime
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.