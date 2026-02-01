उदयपुर भाजपा नेत्री वीडियो कांड : हाई लेवल रिपोर्ट सीएम तक पहुंची, जल्द ही एक्शन के संकेत

गौरतलब है कि भाजपा नेत्री की ओर से भूपालपुरा थाने में 11 फरवरी को रिपोर्ट दी गई थी। उसी रात को पुलिस ने आरोपी वकील विशाल गुर्जर को दबोच लिया था। वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के मामले में आरोपी की ओर से भाजपा नेता को ब्लैकमेल करके राजनीतिक हित साधना बताया गया था। पुलिस ने पहले मामले में जेल भेजा तो धोखाधड़ी के दूसरे मामले में गिरफ्तार किया, जिसके तहत आरोपी 4 दिन के रिमांड पर है। परिजनों ने जमानत की अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो चुकी है। भाजपा पदाधिकारी अब भी मामले को ठंडा करने के प्रयास में है।