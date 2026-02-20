MP के युवक ने उदयपुर की युवती से लिव-इन रिलेशनशिप में किया रेप, बंधक बनाकर करता था मारपीट, दी ये धमकी

Mp Youth Rape And Beat Udaipur Girl: मध्यप्रदेश के एक युवक पर उदयपुर की युवती ने लिव-इन रिलेशनशिप के नाम पर बलात्कार, मारपीट और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद हिरणमगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पर सोशल मीडिया पर फोटो डालकर बदनाम करने की धमकी देने का भी आरोप है।