Udaipur: कलेजा कांप जाएगा: पिता ने पत्थर से ली पत्नी-बेटियों की जान; पड़ोसियों को बताई रूह कंपाने वाली दास्तां, कोर्ट का बड़ा फैसला

मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा गवाह और दस्तावेज के आधार पर दोष सिद्ध करने में सफल रहे। 22 दिसम्बर 2022 को आरोप तय किए गए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने मामूली झगड़े के आधार पर पत्नी और मासूम बेटियों की हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है। ऐसे में नरमी बरतना उचित नहीं है।