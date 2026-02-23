Udaipur Video Scandal : भाजपा नेत्री से जुड़े चर्चित मामले ने लिया नया राजनीतिक मोड़, आरएसएस तक पहुंचा मसला

Udaipur Video Scandal : उदयपुर में भाजपा नेत्री से जुड़े वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के चर्चित मामले ने अब नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। जयपुर में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में भी उदयपुर के वीडियो कांड पर गंभीर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार संघ पदाधिकारियों ने मामले को केवल भाजपा तक सीमित न रखकर अपने स्तर पर भी तथ्य जुटाने और आगे की रणनीति पर विचार किया है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उदयपुर के एक बड़े नेता से विस्तृत जानकारी ली है।