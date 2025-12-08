8 दिसंबर 2025,

जयपुर

Rajasthan Census : जनगणना का कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर ₹1000 जुर्माना, 3 साल सजा, अधिसूचना जारी

Rajasthan Census : राजस्थान में जनगणना की तैयारियां तेज होने के बीच राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि जनगणना का कार्य करने से मना करने या उसमें बाधा डालने पर एक हजार रुपए जुर्माना या तीन साल तक सजा हो सकती है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 08, 2025

Rajasthan Census work not doing or obstructing ₹1000 fine imprisonment 3 years

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Census : राजस्थान में जनगणना की तैयारियां तेज होने के बीच राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि जनगणना का कार्य करने से मना करने या उसमें बाधा डालने पर एक हजार रुपए जुर्माना या तीन साल तक सजा हो सकती है।

राजस्थान सरकार ने शहरी निकाय, तहसील, उपखंड, जिला व संभाग स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्त के लिए जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी। अधिसूचना के अनुसार, संभागीय आयुक्त संभागीय जनगणना अधिकारी, कलक्टर जिले के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी, नगर निगम आयुक्त निगम सीमा के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला जनगणना अधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय के संयुक्त या उप निदेशक उप जिला जनगणना अधिकारी, उपखंड अधिकारी उपखंड जनगणना अधिकारी, तहसीलदार तहसील स्तर पर चार्ज जनगणना अधिकारी, नायब तहसीलदार अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त या नगर परिषद आयुक्त नगर जनगणना अधिकारी, नगर निगम के जोन उपायुक्त या नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अपने क्षेत्र के चार्ज जनगणना अधिकारी और नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के राजस्व अधिकारी उस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनको यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार जनगणना अधिकारियों की नियुक्त कर सकेंगे।

Jaipur : जयपुर में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास, 300 कॉलोनियों और 30 गांवों के 70 हजार लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
जयपुर
Jaipur two projects Foundation stone laid 300 colonies and 30 villages 70,000 people bringing Big relief

08 Dec 2025 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Census : जनगणना का कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर ₹1000 जुर्माना, 3 साल सजा, अधिसूचना जारी

तीन दिन तक पुलिस तलाशती रही नदी में, शातिर ने किया सुसाइड का ड्रामा, फिर आरोपी मिला ट्रेन में

जयपुर

सांभर झील में बड़ी संख्या में हुई मछलियों की मौत, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे डॉक्टर्स व अधिकारी

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर

Pravasi Rajasthani Divas : विदेश में बसे राजस्थानी बदल सकता है प्रदेश का भाग्य, बने ब्रांड एम्बेसडर

Pravasi Rajasthani Divas 10 December Rajasthanis settled abroad can change Rajasthan fate become brand ambassadors
जयपुर

Jaipur: तीन कॉलोनियों में लेपर्ड अलर्ट; 20 मिनट तक भागदौड़ के बाद ओझल, दहशत में लोग

बजाज नगर में शावक लेपर्ड के पग मार्क देखते वनकर्मी, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan: स्पेन से मंगवाए स्पाई कैमरे… परीक्षा केंद्र के अंदर ही पेपर लीक; नकल कर सरकारी नौकरी पाने वाले 4 और अरेस्ट

Paper-Leak-Scam
जयपुर
