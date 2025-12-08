Rajasthan Census : जनगणना का कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर ₹1000 जुर्माना, 3 साल सजा, अधिसूचना जारी

राजस्थान सरकार ने शहरी निकाय, तहसील, उपखंड, जिला व संभाग स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्त के लिए जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी। अधिसूचना के अनुसार, संभागीय आयुक्त संभागीय जनगणना अधिकारी, कलक्टर जिले के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी, नगर निगम आयुक्त निगम सीमा के लिए प्रमुख जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला जनगणना अधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय के संयुक्त या उप निदेशक उप जिला जनगणना अधिकारी, उपखंड अधिकारी उपखंड जनगणना अधिकारी, तहसीलदार तहसील स्तर पर चार्ज जनगणना अधिकारी, नायब तहसीलदार अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त या नगर परिषद आयुक्त नगर जनगणना अधिकारी, नगर निगम के जोन उपायुक्त या नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अपने क्षेत्र के चार्ज जनगणना अधिकारी और नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के राजस्व अधिकारी उस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनको यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार जनगणना अधिकारियों की नियुक्त कर सकेंगे।