तकनीक ने बदली भाषा की दिशा: हिंदी का बढ़ रहा कद

विजुअल कैपिटलिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की तीसरी प्रमुख भाषा हिंदी का उपयोग 610 मिलियन लोग करते हैं। वहीं स्टेटिस्टा डॉट कॉम की रिपोर्ट में हिंदी भाषा में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 500 मिलियन बताई है। ऐसे में हिंदी भाषा के डिजिटल समाधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के औजार अब तेजी से विकसित हो रहे हैं। सुखद बात यह भी है कि हमारे देश में आज हिंदी को राजनीतिक प्राथमिकता और संरक्षण दिए जाने की वजह से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन एनएलटीएम की शुरुआत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की पहल की। वहीं भारतीय मीडिया ने भी हिंदी समाधानों के अनगिनत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के औजार विकसित किए। इंडियन पब्लिशर डॉट कॉम के मुताबिक 2022 में हमारे मीडिया ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाचार लेखन के समाधानों पर 20 मिलियन डॉलर खर्च किए। मीडियानामा की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत का आधा मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद करने लगा और 30 प्रतिशत समाचार एजेंसियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस हैं। वर्ष 2025 में लगभग 80 प्रतिशत भारतीय मीडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाचार प्लेटफार्म विकसित कर चुका है।