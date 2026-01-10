संपादकीय: अंतरिक्ष में डेटा सेंटर से बढ़ेगी भारत की धाक

उम्मीद की जा रही है कि अंतरिक्ष में ही संवेदनशील डेटा प्रोसेस हो जाएंगे तो साइबर हमले और डेटा चोरी जैसे खतरों को कम किया जा सकेगा। दुनिया में तेज व सुरक्षित डेटा की मांग के बीच कई प्रतिष्ठित टेक कंपनियां अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने के प्रयासों में जुटी हैं। ये प्रयास इसलिए भी जरूरी समझे जा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर बने डेटा सेंटर न केवल साइबर हमलों बल्कि भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में भी प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए प्रमुख टेक कंपनियां इसे भविष्य की डिजिटल सुरक्षा का बेहतर माध्यम मान रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उपग्रह आधारित डेटा सेंटर इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं की गति व पहुंच दोनों को मजबूती देंगे। इसरो ने जो योजना तैयार की है वह 'एज कम्यूटिंग' पर आधारित होगी। इसका आशय यह है कि डेटा का विश्लेषण स्रोत के पास ही हो।