Jaipur : जयपुर में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास, 300 कॉलोनियों और 30 गांवों के 70 हजार लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Jaipur : जयपुर में नाड़ी का फाटक पर 4 लेन का रेलवे ओवर ब्रिज और सीतावाली फाटक तथा बैनाड़ फाटक के बीच रेलवे अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास रविवार को नाड़ी का फाटक स्थित ईंट मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद लगभग 60 से 70 हजार लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में फाटक बंद होने पर इन क्षेत्रों के निवासियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।