Jaipur : जयपुर में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास, 300 कॉलोनियों और 30 गांवों के 70 हजार लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

शिलान्यास कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी। फोटो पत्रिका
Jaipur : जयपुर में नाड़ी का फाटक पर 4 लेन का रेलवे ओवर ब्रिज और सीतावाली फाटक तथा बैनाड़ फाटक के बीच रेलवे अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास रविवार को नाड़ी का फाटक स्थित ईंट मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद लगभग 60 से 70 हजार लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में फाटक बंद होने पर इन क्षेत्रों के निवासियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।
300 से अधिक कॉलोनियों और करीब 30 गांवों के लोगों के लिए यह सुविधा बड़ा बदलाव लाएगी। नए वर्ष में दोनों परियोजनाओं की गति बढ़ेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग इनका निर्माण करेगा, जिन पर 101.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभाग के अनुसार एक वर्ष में दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे और जनवरी 2027 से सुगम आवागमन संभव होगा।
शिलान्यास के बाद उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि, राज्य सरकार विकास कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित है और इसके परिणाम धरातल पर स्पष्ट दिख रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से चल रही परियोजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों को मिलेगा।
दिया कुमारी ने कहा कि आरओबी और आरयूबी बनने से ट्रैफिक और जलभराव की समस्या में भी कमी आएगी। इसके साथ ही पूर्ववर्ती ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 2, 9, 12 और 13 में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और जेडीए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया।
सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जयपुर के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, डबल इंजन की सरकार दोगुने उत्साह से विकास के कार्य राज्य में करेगी। जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और विकास कार्य को बताएं। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, पूर्व पार्षद कौशल शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।
