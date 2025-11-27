राजस्थान में शिक्षा विभाग की बड़ी घोषणा, पहली बार विद्यार्थियों को 1 अप्रेल को मिलेगी ये नई सुविधा

प्रतीकात्मक फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक बड़ी घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि आगामी सत्र 1 अप्रेल 2026 से शुरू होते ही प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को नई पाठ्यपुस्तकें और कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। यह पहली बार होगा जब विद्यार्थियों को सत्र के पहले ही दिन पुस्तकें मिलेंगी। इसके अलावा कार्यपुस्तिकाओं में इस बार ग्रीष्मावकाश के दौरान सीखने से जोड़ने वाली विशेष सामग्री भी जोड़ी जाएगी।
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का योग्यता आधारित मूल्यांकन 27 से 29 नवंबर तक होगा। इसके बाद चल रहा प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। अगले चरण में 19 से 29 जनवरी 2026 तक ऐप आधारित ओआरएफ (ओरल रीडिंग लुएंसी) परीक्षण के जरिये शैक्षिक स्तर का आकलन किया जाएगा।
नया शिक्षा सत्र 2026-27 जुलाई की जगह 1 अप्रेल से शुरू करने के लिए इस साल होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं सहित वार्षिक परीक्षाएं एवं राज्य राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथियों में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग दिसंबर में प्रस्तावित अर्द्धवार्षिक परीक्षा को 20 नवंबर से करवा रहा है। वही आठवीं और पांचवीं की बोर्ड परीक्षा भी इस बार मार्च माह में आयोजित की जाएगी। पिछले साल पांचवीं बोर्ड की परीक्षा 7 अप्रेल से शुरू होकर 15 अप्रेल को संपन्न हुई थी। जबकि आठवीं बोर्ड की परीक्षा 20 मार्च से 2 अप्रेल तक कराई गई थी।
इस साल पांचवीं बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च से 24 मार्च तथा आठवीं बोर्ड की परीक्षा 10 मार्च से 20 मार्च तक करवाने की तैयारी है। नया सत्र अप्रेल से शुरू करवाने को लेकर सरकार का प्रयास है कि वर्तमान सत्र (2025-26) की सभी वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च तक आयोजित कर 31 मार्च तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं, ताकि अगला सत्र 1 अप्रेल 2026 से शुरू किया जा सके।
