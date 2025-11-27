राजस्थान में शिक्षा विभाग की बड़ी घोषणा, पहली बार विद्यार्थियों को 1 अप्रेल को मिलेगी ये नई सुविधा

नया शिक्षा सत्र 2026-27 जुलाई की जगह 1 अप्रेल से शुरू करने के लिए इस साल होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं सहित वार्षिक परीक्षाएं एवं राज्य राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथियों में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग दिसंबर में प्रस्तावित अर्द्धवार्षिक परीक्षा को 20 नवंबर से करवा रहा है। वही आठवीं और पांचवीं की बोर्ड परीक्षा भी इस बार मार्च माह में आयोजित की जाएगी। पिछले साल पांचवीं बोर्ड की परीक्षा 7 अप्रेल से शुरू होकर 15 अप्रेल को संपन्न हुई थी। जबकि आठवीं बोर्ड की परीक्षा 20 मार्च से 2 अप्रेल तक कराई गई थी।