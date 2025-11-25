राजस्थान के सरकारी स्कूल की छात्राओं की बल्ले बल्ले, ‘आपकी बेटी योजना’ के तहत खाते में ट्रांसफर होंगे 2500 रुपए

Aapki Beti Yojana : राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं की पढ़ाई में सहारा देने के लिए राज्य सरकार ने इस साल ‘आपकी बेटी योजना’ को और सुव्यवस्थित रूप में लागू किया है। विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां अध्ययनरत पात्र छात्राओं का विवरण 25 नवंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन भेज दें। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से 30 नवंबर तक समग्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।