नागौर

Dense fog in Nagaur: घना कोहरा बना हादसे का कारण, NH-58 पर टैंकर और पिकअप में भिड़ंत, एक शख्स की मौत

Dense fog in Nagaur: नागौर। जिले में पिछले तीन दिनों से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। इसी बीच घने कोहरे के कारण आज सुबह जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा भी हो गया।

नागौर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 03, 2026

एनएच-58 पर छाए घने कोहरे से दृश्यता में गिरावट, पत्रिका फोटो

एनएच-58 पर छाए घने कोहरे से दृश्यता में गिरावट, पत्रिका फोटो

Dense fog in Nagaur: नागौर। जिले में पिछले तीन दिनों से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते सुबह-शाम सर्दी का असर तेज देखा जा रहा है। आज सुबह भी कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि दृश्यता बेहद कम हो गई। इसी बीच घने कोहरे के कारण आज सुबह जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा भी हो गया।

मूण्डवा उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर ईनाणा बायपास के खेंण फांटा के पास पिकअप वाहन और टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

घने कोहरे के कारण हादसा

घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर शनिवार सुबह जिले में मूण्डवा उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर ईनाणा बायपास के खेंण फांटा के पास पिकअप वाहन और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल नागौर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारु कराया।

सर्द मौसम में ठिठुरते स्कूल पहुंचे बच्चे

सर्द मौसम का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर देखने को मिला। शीतलहर और कोहरे के बीच बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ी, वहीं अभिभावक भी चिंतित नजर आए। कोहरे और ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह जल्दी निकलने वाले मजदूर, किसान और वाहन चालक कोहरे के कारण सतर्क होकर सफर करने को मजबूर हैं। कई इलाकों में सुबह दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़क यातायात धीमा रहा।

