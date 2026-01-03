Dense fog in Nagaur: घना कोहरा बना हादसे का कारण, NH-58 पर टैंकर और पिकअप में भिड़ंत, एक शख्स की मौत

घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर शनिवार सुबह जिले में मूण्डवा उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर ईनाणा बायपास के खेंण फांटा के पास पिकअप वाहन और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल नागौर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारु कराया।