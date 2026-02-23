ऑपरेशन नीलकंठ : मादक पदार्थ तस्कर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, 15 मुकदमों का आरोपी

नागौर. जिले के खींवसर थाना पुलिस ने सोमवार को ‘ऑपरेशननीलकंठ’ के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी से अर्जित संपत्ति को ध्वस्त किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में आरोपी भोपालराम बिश्नोई की अवैध कमाई से निर्मित संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया।