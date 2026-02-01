Nagaur patrika…भद्रा और चंद्रग्रहण के संयोग में तय हुआ होलिका दहन का समय…VIDEO

नागौर. होलिका दहन को लेकर उत्पन्न स्थिति के बीच ज्योतिषाचार्य मोहनराम स्वामी ने विद्वतजनों की बैठक के पश्चात शास्त्रसम्मत निर्णय जारी किया। निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि पूर्णिमा पर ग्रस्तोदय चंद्रग्रहण तथा भद्रा व्याप्ति के कारण होलिका दहन 3 मार्च को सुबह 5.30 से 6 बजे के मध्य करना उत्तम रहेगा। बैठक में निर्णय सिंधु के श्लोकों का उल्लेख करते हुए जारी निर्णय में भारतीय धर्मग्रंथ निर्णय सिंधु का उल्लेख करते हुए श्लोक उद्धृत किया गया है कि भद्रायां दीपिता होली राष्ट्रभंगं करोति वै। नगरस्य च नैवस्था तस्मात्तां परिवर्जयेत्॥ भद्रायां नैव कर्तव्या श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नृपतेर्हन्ति ग्रामे दहति फाल्गुनी इसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि भद्रा में होलिका दहन राष्ट्र और नगर के लिए अशुभ फलदायी माना गया है, अत: भद्रा का त्याग करना चाहिए। चंद्रग्रहण संबंधी शास्त्रीय निर्देश में निर्णय सिंधु में दूसरा श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया गया है कि अत्र चेच्चन्द्रग्रहणं तथा ततोऽपरनिशि भद्रावर्जितायां पौर्णमास्यां होलिका दीपनीया। अथ परेऽह्नि ग्रस्तोदय: स्यात् पूर्वदिने भद्रावर्जितायां रात्रौ चतुथ्र्यां वा विशिष्टपुच्छे होलिका कार्या। यानि की निर्णय सिंधु में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि पूर्णिमा को चंद्रग्रहण हो तो उससे पूर्व रात्रि में भद्रा रहित समय में होलिका दहन करना चाहिए। यदि दूसरे दिन ग्रस्तोदय हो तो पहले दिन भद्रा रहित अथवा भद्रा पुच्छ में दहन किया जाना चाहिए।