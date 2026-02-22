सड़कों पर खड़े भारी वाहन बन रहे ‘यमदूत’, हादसे में उजड़ रहे परिवार

नागौर. जिले सहित प्रदेशभर में सड़कों के किनारे या सड़कों पर खड़े भारी वाहन बड़े हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। रात के अंधेरे में बिना रिफ्लेक्टर, इंडीकेटर और पार्किंग लाइट के खड़े ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी वाहन अन्य वाहनों के लिए ‘यमदूत’ साबित हो रहे हैं। शुक्रवार को प्रदेश के डूंगरपुर में बाइक सवार तीन लोगों की मौत के बाद शुक्रवार-शनिवार की रात को मेड़ता क्षेत्र में भी इसी तरह का हादसा सामने आया, जिसमें बाइक सवार दो जने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गए, जिससे चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया।