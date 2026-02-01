नागौर-लाडनूं रोड पर बस-ट्रक भिड़ंत, 26 यात्री घायल; दो गंभीर जोधपुर रेफर

नागौर. नागौर-लाडनूं रोड पर हरीमा टोल से पहले पेट्रोल पंप के पास शनिवार रात करीब साढ़े 8 बजे राजस्थान लोक परिवहन की बस और एक मिनी ट्रक के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक सहित बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिनमें से 14 जनों को नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया, जबकि कुछ सामान्य घायलों को डेह अस्पताल ले जाया गया। जेएलएन अस्पताल में लाए गए दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया।बस यात्रियों ने बताया कि हादसा ओवरटेक करते समय हुआ। जोधपुर से सुजानगढ़ की तरफ जा रही बस सामने से आ रहे मिनी ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रक चालक के दोनों पैर टूट गए। हादसे की सूचना मिलने पर टोल एम्बुलेंस के ईएमटी निर्मल ओझा व चालक किशनसिंह की मदद से गंभीर घायलों को नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया।