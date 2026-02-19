19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur: 2.5 KM लंबी निकासी में शामिल होंगे 10,000 बाराती, एक साथ 70 जोड़े लेंगे सात फेरे

नागौर में सैनिक क्षत्रिय माली समाज के पंचम सामूहिक विवाह सम्मेलन में 70 जोड़े परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। फुलरिया दूज पर 2.5 किलोमीटर लंबी निकासी में करीब 10 हजार बाराती शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Akshita Deora

Feb 19, 2026

Nagaur Maali Samaj Mass Wedding: सैनिक क्षत्रिय माली समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में बुधवार को माली समाज संस्थान परिसर में पारंपरिक घृतपान रस्म के साथ पंचम सामूहिक विवाह सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सुबह सात बजे से वर-वधू अपने परिजनों के साथ समारोह स्थल पर पहुंचने लगे।

करीब पांच बीघा में फैला माली समाज भवन परिसर वैवाहिक उल्लास और पारंपरिक सज्जा से सुसज्जित नजर आया। समिति ने प्रत्येक जोड़े को अधिकतम 15-15 परिजन साथ लाने के निर्देश जारी किए थे। जिसका व्यवस्थाओं में सकारात्मक प्रभाव नजर आया।

सुबह सवा आठ बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित सुनील दाधीच के नेतृत्व में पहले 70 वधुओं और बाद में 70 वरों को अलग-अलग घृतपान कराया गया। करीब तीन घंटे तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान में समाज की परंपरानुसार सभी वैवाहिक रस्में विधिवत संपन्न हुईं। कार्यक्रम ने सामाजिक एकता, सादगी और सामूहिकता का संदेश दिया।

परिवारजनों ने इस पल को मोबाइल में कैद किया। करीब तीन घंटे चली धार्मिक प्रक्रिया में सभी पारंपरिक रस्में विधिवत संपन्न हुईं। शंखध्वनि और मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक बना रहा। दोपहर बाद महिलाओं के सानिध्य में विनायक पूजन हुआ। ढोलक की थाप पर गूंजते पारंपरिक मंगल गीतों ने वातावरण में उल्लास भर दिया। सुव्यवस्थित भोजन व्यवस्था में स्वयंसेवक लगातार मार्गदर्शन करते रहे।

आज माली समाज भवन निकलेगी निकासी

फुलरिया दूज पर गुरुवार सुबह आठ बजे माली समाज भवन से 70 दूल्हों की एक साथ घोड़ी पर निकासी निकाली जाएगी। चार बैंडों की अगुवाई में करीब 2.5 किलोमीटर लंबी बारात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेनार में बनाए गए विवाह स्थल पर पहुंचेगी। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा की जाएगी। समिति के अनुसार निकासी में करीब 10 हजार बाराती शामिल होंगे।

यज्ञ वेदी पर होंगे पाणिग्रहण संस्कार

विवाह स्थल पर यज्ञ वेदी सजाई गई है। पंडित सुनील दाधीच के मार्गदर्शन में पूर्ण विधि-विधान से पाणिग्रहण संस्कार कराए जाएंगे। आयोजन में भामाशाह रामवल्लभ भाटी, बलदेवराम भाटी, समिति के अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा, रामपाल देवड़ा, देवकिशन सोलंकी, मनीष कच्छावा, सूरजमल भाटी, कैलाश गहलोत, अर्जुनराम कच्छावा, रामचंद्र सांखला, पाबूराम सांखला आदि मौजूद रहे।

गैर-डांडिया में झूमे समाज बंधु

बुधवार को शाम सात बजे शुरू हुए गैर-डांडिया नृत्य ने माहौल में उत्सव का रंग भर दिया। नागौर, ताऊसर, चेनार, रोल, सालवा सहित विभिन्न गांवों से आए समाज बंधुओं ने पारंपरिक परिधानों में नृत्य किया। देर रात तक चले इस सांस्कृतिक आयोजन ने सामूहिक विवाह महोत्सव का उल्लास बढ़ा दिया।

ये भी पढ़ें

बजट के 6 दिन बाद दीया कुमारी की बड़ी घोषणा, फ्री में मिलेगी ये चीज, महिलाओं के लिए दी खुशखबरी
जयपुर
Deputy CM Diya Kumari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 02:08 pm

Published on:

19 Feb 2026 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur: 2.5 KM लंबी निकासी में शामिल होंगे 10,000 बाराती, एक साथ 70 जोड़े लेंगे सात फेरे

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांसद बेनीवाल की दीवानगी, समर्थक ने शादी के कार्ड पर फोटो छपवाए, लिखा... तूफानों में पलने वाले…

नागौर

पीएचईडी के भ्रष्ट अधिकारियों के कर्मों की सजा भुगत रहा है नागौर

गर्मी के दिनों में गोगेलाव डेम पर लगती है टैंकरों की लाइन
नागौर

एसपी मृदुल कच्छावा पहुंचे मूण्डवा, वैंकटेश मंदिर का किया मौका मुआयना

एसपी पहुंचे मूण्डवा, वैंकटेश मंदिर का किया मौका मुआयन
नागौर

योगी सरकार बदमाशों का एनकाउंटर करवा सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं?

nagaur nagaur news
नागौर

मूण्डवा के वैंकटेश मन्दिर में चोरी, बीस किलो चांदी के बर्तन व आभूषण चोरी कर ले जाते चोर सीसी टीवी में कैद

mundwa
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.