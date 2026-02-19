पीएचईडी के भ्रष्ट अधिकारियों के कर्मों की सजा भुगत रहा है नागौर

पिछले करीब 20 वर्षों में नागौर (डीडवाना-कुचामन सहित) में इंदिरा गांधी नहरी परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण पर लगभग 4200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले चरण में 1194.03 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा दूसरे चरण में 2938 करोड़ रुपए के कार्य बताकर जिले के 12 कस्बों और 1480 गांवों में पानी पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और थी। इसके बाद जेजेएम के तहत 1190.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जिले में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कुल 1589 ग्राम हैं। इन सभी ग्रामों को वर्ष 2024 तक जेजेएम के तहत घर-घर जल कनेक्शन से लाभान्वित कर 55 लीटर की दर से प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना था। कुल मिलाकर अब तक 4500 करोड़ से अधिक राशि खर्च होने के बावजूद जिला मुख्यालय से लेकर गांव-ढाणियों तक लोग आज भी हिमालय के मीठे पानी को तरस रहे हैं।