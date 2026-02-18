योगी सरकार बदमाशों का एनकाउंटर करवा सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं?

उन्होंने कहा कि जब सीएम योगी एक मिनट में एनकाउंटर कराते हैं तो हमारी बीजेपी सरकार, हमारी राजस्थान को सांप सूंघ गया क्या? वोट लेने के टाइम तो हमारे घर-घर हो जाते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो गेट बंद कर लेते हैं। अरे पीड़ा होती है, जिस घर से आदमी जाता है, उसको पीड़ा होती है। उन्होंने गैंगस्टर को ललकारते हुए कहा कि यह भीखमंगे रोजाना भीख मांगते हैं, अरे कटोरा ले लो हाथ में, फोन करके धमकाते क्या हो? अरे क्षत्रिय तो हम हैं, मरना जानते हैं, तुम जैसो से हम मरते भी नहीं हैं। जिस दिन मन में आए ना, मैं खुद कह रही हूं, मैं महिला हूं, लेकिन राजपूती खून है मेरे अंदर, मैं कहती हूं, जब भी तुम्हारे जी करे ना, एक बार मेरे को कहकर आ जाना, एक बार चेतावनी दे देना कि हम आ रहे हैं, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि और रही बात एनआईए की, मैं कहती हूं क्या पड़ा है एनआईए में? दो साल से एनआईए को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का केस दिया हुआ है, लेकिन आता क्या है, जो दो पकड़े थे ना, उनको बैठा रखा है, एनआईए के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूं शासन-प्रशासन को अगर आपके बस में कुछ नहीं है ना तो हर किसी को हथियार का लाइसेंस दे दो, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास। पीएसओ की भी जरूरत नहीं है।