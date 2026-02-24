कलक्टर के रिटायर्ड होने के साथ ऑर्डर भी ‘एक्सपायर’

जिला सडक़ सुरक्षा समिति अध्यक्ष (कलक्टर) ने शहर और संभावित दुर्घटना वाले 9 प्रमुख क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। जिसके तहत सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों का शहर सहित प्रतिबंधित इलाकों में प्रवेश रोका जाना था। आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया था कि ट्रक, ट्रेलर, डंपर, कंटेनर और अन्य भारी माल वाहक वाहन तय समयावधि में नागौर शहर के चिह्नित मार्गों और चौराहों पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58, 62, 89 और 90 से जुड़े उन मार्गों पर लागू किया गया, जहां से भारी वाहन शहर में प्रवेश करते हैं। पत्रिका ने सभी प्रवेश मार्गों पर कैमरे की नजर डाली तो कहीं भी भारी वाहनों को रोकने वाला नहीं दिखा। शहर के मुख्य मार्ग जोधपुर रोड, लाडनूं रोड, बीकानेर रोड, अजमेर रोड, डीडवाना रोड सहित अन्य प्रवेश मार्गों से दिनदहाड़े ट्रक, ट्रोले और डंपर बेरोकटोक अंदर आ रहे थे।