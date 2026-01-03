3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer News : जैसलमेर के सोनार किले में दहशत, युवाओं ने भीड़ पर ब्लैक लग्जरी गाड़ी दौड़ाई, तीन पिल्लों को कुचला, सैलानी सन्न

Jaisalmer News : जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में गुरुवार रात पर्यटकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। देर रात ब्लैक लग्जरी गाड़ी से आए कुछ युवाओं ने दुर्ग के भीतर उत्पात मचाया। विरोध करने पर युवाओं ने भीड़ पर गाड़ी दौड़ाई। जिस की चपेट में आने से तीन श्वानों की मौत हो गई, जबकि एक श्वान गंभीर घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 03, 2026

Jaisalmer Sonar Fort Terror youth drove a black luxury car crowd Three puppies Death tourists shocked
Play video

युवाओं की ब्लैक लग्जरी गाड़ी। फोटो पत्रिका

Jaisalmer News : स्वर्ण नगरी जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में गुरुवार रात पर्यटकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। देर रात ब्लैक लग्जरी गाड़ी से आए कुछ युवाओं ने दुर्ग के भीतर उत्पात मचाया। लोगों ने उन्हें रोका तो उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए धमकाना शुरू कर दिया। वे फायरिंग तक करने की धमकी देने लगे।

मामला बढ़ने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंच गए। खुद को घिरा देख युवाओं ने भीड़ के बीच तेज गति से वाहन दौड़ा फरार हो गए। इस दौरान गाड़ी की चपेट में आने से तीन श्वानों की मौत हो गई, जबकि एक श्वान गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना की सूचना रात में ही पुलिस को दे दी गई लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा।

अखे प्रोल की घाटी में संदिग्ध मूवमेंट

प्रत्यक्षदर्शी ब्रजकिशोर व्यास ने बताया देर रात 12 बजे सोनार दुर्ग की अखे प्रोल की घाटी में एक ब्लैक लग्जरी गाड़ी की आवाजाही देख लोगों ने पूछताछ की। इस पर गाड़ी सवार युवाओं ने अभद्रता की। उन्होंने वाहन में हथियार होने और फायरिंग की धमकी भी दी। जैसे ही लोग एकत्र हुए युवाओं ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और भीड़ की ओर बढ़ा दी। लोग किसी तरह जान बचाकर हटे।

मृत पिल्लों के पास बैठी रही मां…

वाहन से कुचले गए पिल्लों के पास उनकी मां देर तक बैठी रही। वह मृत पिल्लों को चटाती रही और उन्हें उठाने का प्रयास करती रही। अंत में वह उन्हीं के पास लेट गई। यह मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

कड़े कदम उठाएंगे

यह गंभीर घटना है। घटना से संबंधित तथ्य मंगवाए गए हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे।
प्रताप सिंह, जिला कलेक्टर, जैसलमेर

पकड़े जाएंगे आरोपी

जैसलमेर दुर्ग के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र होने के साथ आवासीय इलाका भी है। मामले की जांच शुरू कर दी है, आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे। रात्रि गश्त और बढ़ाई जाएगी।
अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

पर्यटकों में भय

ऐसी घटनाओं से जैसलमेर की पर्यटन छवि धूमिल होती है और पर्यटकों के साथ-साथ आमजन में भी भय पैदा होता है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा सुरक्षित हो।
कमलेश्वर सिंह, सहायक पर्यटन अधिकारी, जैसलमेर

वाहन का ब्योरा

झुंझुनूं की गाड़ी नम्बर - RJ18 TA4596
मालिक : दीपक चाहक
टैक्सी : परमिट पर।

ये भी पढ़ें

Udaipur News : खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, परिवार का हुक्का-पानी बंद, ढोल बजाकर समाज से किया बहिष्कृत
उदयपुर
Udaipur Khap Panchayat issued a draconian decree family food and water supply cut off ostracizing from society

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 11:48 am

Published on:

03 Jan 2026 10:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer News : जैसलमेर के सोनार किले में दहशत, युवाओं ने भीड़ पर ब्लैक लग्जरी गाड़ी दौड़ाई, तीन पिल्लों को कुचला, सैलानी सन्न

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

…तो क्या ऐसे माहौल में होगा मरु महोत्सव का आगाज

जैसलमेर

जैसलमेर भ्रमण सुखद, कला बना रही कायल… लेकिन धोखाधड़ी व महंगे दामों से हैरान-परेशान

जैसलमेर

इधर गंदगी, उधर बदहाली: टूटी सड़क भी बनी समस्या..जिम्मेदार अब तक अनजान

जैसलमेर

एनआरसीसी विशेषज्ञ टीम जैसलमेर पहुंची, ऊंटों की बीमारी की पहचान व उपचार शुरू

जैसलमेर

तनोट के माहौल में गूंजा ‘..कि घर कब आओगे ‘

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.