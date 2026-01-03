Jaisalmer News : जैसलमेर के सोनार किले में दहशत, युवाओं ने भीड़ पर ब्लैक लग्जरी गाड़ी दौड़ाई, तीन पिल्लों को कुचला, सैलानी सन्न

युवाओं की ब्लैक लग्जरी गाड़ी। फोटो पत्रिका
Jaisalmer News : स्वर्ण नगरी जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में गुरुवार रात पर्यटकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। देर रात ब्लैक लग्जरी गाड़ी से आए कुछ युवाओं ने दुर्ग के भीतर उत्पात मचाया। लोगों ने उन्हें रोका तो उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए धमकाना शुरू कर दिया। वे फायरिंग तक करने की धमकी देने लगे।
मामला बढ़ने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंच गए। खुद को घिरा देख युवाओं ने भीड़ के बीच तेज गति से वाहन दौड़ा फरार हो गए। इस दौरान गाड़ी की चपेट में आने से तीन श्वानों की मौत हो गई, जबकि एक श्वान गंभीर रुप से घायल हो गया। घटना की सूचना रात में ही पुलिस को दे दी गई लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा।
प्रत्यक्षदर्शी ब्रजकिशोर व्यास ने बताया देर रात 12 बजे सोनार दुर्ग की अखे प्रोल की घाटी में एक ब्लैक लग्जरी गाड़ी की आवाजाही देख लोगों ने पूछताछ की। इस पर गाड़ी सवार युवाओं ने अभद्रता की। उन्होंने वाहन में हथियार होने और फायरिंग की धमकी भी दी। जैसे ही लोग एकत्र हुए युवाओं ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और भीड़ की ओर बढ़ा दी। लोग किसी तरह जान बचाकर हटे।
वाहन से कुचले गए पिल्लों के पास उनकी मां देर तक बैठी रही। वह मृत पिल्लों को चटाती रही और उन्हें उठाने का प्रयास करती रही। अंत में वह उन्हीं के पास लेट गई। यह मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
यह गंभीर घटना है। घटना से संबंधित तथ्य मंगवाए गए हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे।
प्रताप सिंह, जिला कलेक्टर, जैसलमेर
जैसलमेर दुर्ग के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र होने के साथ आवासीय इलाका भी है। मामले की जांच शुरू कर दी है, आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे। रात्रि गश्त और बढ़ाई जाएगी।
अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर
ऐसी घटनाओं से जैसलमेर की पर्यटन छवि धूमिल होती है और पर्यटकों के साथ-साथ आमजन में भी भय पैदा होता है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा सुरक्षित हो।
कमलेश्वर सिंह, सहायक पर्यटन अधिकारी, जैसलमेर
झुंझुनूं की गाड़ी नम्बर - RJ18 TA4596
मालिक : दीपक चाहक
टैक्सी : परमिट पर।
