Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railway News : रेलवे का खातीपुरा स्टेशन जयपुर को तोहफा, इस बड़ी ट्रेन का होगा ठहराव, जोधपुर-साबरमती 27-28 को रहेगी रद्द

Railway News : रेलवे का खातीपुरा स्टेशन जयपुर को तोहफा। अब खातीपुरा स्टेशन पर प्रयागराज-लालगढ़-प्रयागराज त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा। वहीं जोधपुर-साबरमती ट्रेन 27-28 नवंबर को रद्द रहेगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 25, 2025

Railway Gift Khatipura Station Jaipur Prayagraj Lalgarh train New stoppage Jodhpur-Sabarmati cancelled on 27-28 November

फाइल फोटो पत्रिका

Railway News : खातीपुरा स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने खातीपुरा स्टेशन पर प्रयागराज-लालगढ़-प्रयागराज त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव, शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज-लालगढ़ (सप्ताह में 4 दिन) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 नवंबर से, लालगढ़-प्रयागराज (सप्ताह में 4 दिन) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26 नवंबर से, प्रयागराज-लालगढ़ (त्रि-साप्ताहिक) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26 नवंबर से और लालगढ़-प्रयागराज (त्रि-साप्ताहिक) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 नवंबर से खातीपुरा स्टेशन पर आवागमन के दौरान दो-दो मिनट का ठहराव करेगी।

स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ाई

रेलवे ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तिरूपति-हिसार-तिरूपति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन तिरूपति से 24 दिसंबर तक और हिसार से 28 दिसंबर तक संचालित की जाएगी।

ट्रैफिक ब्लॉक के कारण जोधपुर-साबरमती 27-28 को रद्द

अजमेर रेल मण्डल के मदार-पालनपुर रेलखण्ड पर आउवा व भिंवालिया स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 600 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ब्लॉक के कारण ट्रेनें प्रभावित रहेगी।

रद्द ट्रेनें (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1- गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती ट्रेन 27 व 28 नवम्बर को।
2- गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर ट्रेन 28 व 29 नवम्बर को।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1- गाड़ी संख्या 20943, बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन 27 नवम्बर को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया महेसाना-भीलडी-लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन भीलडी स्टेशन पर ठहराव करेगी।
2- गाड़ी संख्या 20496 हडपसर-जोधपुर ट्रेन 27 नवम्बर को हडपसर से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया महेसाना-भीलडी-लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन भीलडी स्टेशन पर ठहराव करेगी।
3- गाड़ी संख्या 16507 जोधपुर-बेंगलूरु एक्सप्रेस में 27 नवंबर को स्लीपर श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच अस्थाई रूप से जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व रेलवे की ओर से गाड़ी संख्या 16508 बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस में भी 24 नवंबर सोमवार को स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा गया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime : भाजपा नेता ने छोटे भाई के पैर बांध दांतले से गला रेता, फिर आरोपी ने बनाई झूठी कहानी
सीकर
Sikar Tarpura village land dispute BJP leader Mukesh Bhinchhar younger brother kill accused fabricated story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 07:55 am

Published on:

25 Nov 2025 07:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway News : रेलवे का खातीपुरा स्टेशन जयपुर को तोहफा, इस बड़ी ट्रेन का होगा ठहराव, जोधपुर-साबरमती 27-28 को रहेगी रद्द

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान से धर्मेंद्र की खास यादें: हेमा से शादी के बाद जयपुर में दी थी पार्टी, राजस्थानी फिल्म में भी किया काम

Dharmendra-Raj
जयपुर

2026 Holiday: 21 ऐच्छिक अवकाश समेत अगले साल में मिलेगी कुल 139 दिन की छुट्टियां, राजस्थान हाईकोर्ट का कैलेंडर जारी

जयपुर

Rajasthan: पहली बार 425 रेलवे स्टेशनों पर हाईटेक सुरक्षा मिशन; कमांड सेंटर से अब हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी रियल-टाइम निगरानी

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में मौसम फिर मारेगा पलटी, 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD rain Alert
जयपुर

अस्थमा और संविधान पर किया जागरूक, महिलाओं के स्वास्थ्य पर सांगानेर में हुई परिचर्चा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.