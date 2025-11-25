Railway News : रेलवे का खातीपुरा स्टेशन जयपुर को तोहफा, इस बड़ी ट्रेन का होगा ठहराव, जोधपुर-साबरमती 27-28 को रहेगी रद्द

फाइल फोटो पत्रिका
Railway News : खातीपुरा स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने खातीपुरा स्टेशन पर प्रयागराज-लालगढ़-प्रयागराज त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव, शुरू करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज-लालगढ़ (सप्ताह में 4 दिन) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 नवंबर से, लालगढ़-प्रयागराज (सप्ताह में 4 दिन) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26 नवंबर से, प्रयागराज-लालगढ़ (त्रि-साप्ताहिक) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 26 नवंबर से और लालगढ़-प्रयागराज (त्रि-साप्ताहिक) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 नवंबर से खातीपुरा स्टेशन पर आवागमन के दौरान दो-दो मिनट का ठहराव करेगी।
रेलवे ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तिरूपति-हिसार-तिरूपति साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन तिरूपति से 24 दिसंबर तक और हिसार से 28 दिसंबर तक संचालित की जाएगी।
अजमेर रेल मण्डल के मदार-पालनपुर रेलखण्ड पर आउवा व भिंवालिया स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 600 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ब्लॉक के कारण ट्रेनें प्रभावित रहेगी।
1- गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती ट्रेन 27 व 28 नवम्बर को।
2- गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर ट्रेन 28 व 29 नवम्बर को।
1- गाड़ी संख्या 20943, बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन 27 नवम्बर को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया महेसाना-भीलडी-लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन भीलडी स्टेशन पर ठहराव करेगी।
2- गाड़ी संख्या 20496 हडपसर-जोधपुर ट्रेन 27 नवम्बर को हडपसर से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया महेसाना-भीलडी-लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन भीलडी स्टेशन पर ठहराव करेगी।
3- गाड़ी संख्या 16507 जोधपुर-बेंगलूरु एक्सप्रेस में 27 नवंबर को स्लीपर श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच अस्थाई रूप से जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व रेलवे की ओर से गाड़ी संख्या 16508 बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस में भी 24 नवंबर सोमवार को स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा गया था।
