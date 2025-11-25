Railway News : रेलवे का खातीपुरा स्टेशन जयपुर को तोहफा, इस बड़ी ट्रेन का होगा ठहराव, जोधपुर-साबरमती 27-28 को रहेगी रद्द

1- गाड़ी संख्या 20943, बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन 27 नवम्बर को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया महेसाना-भीलडी-लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन भीलडी स्टेशन पर ठहराव करेगी।

2- गाड़ी संख्या 20496 हडपसर-जोधपुर ट्रेन 27 नवम्बर को हडपसर से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया महेसाना-भीलडी-लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन भीलडी स्टेशन पर ठहराव करेगी।

3- गाड़ी संख्या 16507 जोधपुर-बेंगलूरु एक्सप्रेस में 27 नवंबर को स्लीपर श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच अस्थाई रूप से जोड़ा जाएगा। इससे पूर्व रेलवे की ओर से गाड़ी संख्या 16508 बेंगलुरु-जोधपुर एक्सप्रेस में भी 24 नवंबर सोमवार को स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा गया था।