Road Safety: राजस्थान में 150 से अधिक टोल नाकों पर ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 150 से अधिक टोल नाकों पर ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू किया गया है। बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना टैक्स और बिना पीयूसी वाहनों पर लाखों चालान जारी किए गए, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जा सकेगा। ऑटो मोड चालान प्रणाली विकसित की जा रही है और जुर्माना वसूली को फास्टैग से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है।