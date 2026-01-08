Digital Health: एआई से बदलेगी इलाज की तस्वीर, राजस्थान में डिजिटल हेल्थ और एआई पर बड़ा मंथन

Rajasthan Health: जयपुर. राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। आईआईएचएमआर स्टार्टअप्स, जयपुर द्वारा ‘राजस्थान डिजिटल हेल्थ रिसर्च एवं एआई कार्यान्वयन रणनीति’ विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राजस्थान के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने की।
इस सम्मेलन में सरकार, शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, उद्योग, सिविल सोसाइटी, स्टार्टअप्स और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। विचार-विमर्श के दौरान राज्य की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप डिजिटल हेल्थ और एआई आधारित समाधानों की ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी।
डॉ. अमित यादव ने कहा कि एआई और डिजिटल स्वास्थ्य पहलों को जमीनी जरूरतों, सिस्टम की तैयारियों और नैतिक मानकों के अनुरूप लागू करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल उन्नयन के लिए सरकार की ओर से सहयोग के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं, जिससे तकनीकी नवाचारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सके।
तकनीकी सत्र में डॉ. बी. लाल क्लीनिकल लेबोरेटरी के सीटीओ अविनाश ने एआई के सीमित प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डेटा की गुणवत्ता, मानकीकरण की कमी और सिस्टम इंटीग्रेशन को बड़ी चुनौतियां बताया। वहीं आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष एवं आईआईएचएमआर फाउंडेशन के निदेशक डॉ. पी. आर. सोडानी ने जिम्मेदार एआई के लिए मजबूत शासन ढांचे और शोध संस्थानों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया।
सम्मेलन के विभिन्न सत्रों का संचालन आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों द्वारा किया गया। आयोजन के सफल संचालन में आईआईएचएमआर स्टार्टअप्स टीम का विशेष योगदान रहा। यह सम्मेलन राज्य में तकनीक आधारित स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ।
