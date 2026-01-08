Digital Health: एआई से बदलेगी इलाज की तस्वीर, राजस्थान में डिजिटल हेल्थ और एआई पर बड़ा मंथन

Rajasthan Health: जयपुर. राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। आईआईएचएमआर स्टार्टअप्स, जयपुर द्वारा ‘राजस्थान डिजिटल हेल्थ रिसर्च एवं एआई कार्यान्वयन रणनीति’ विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राजस्थान के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने की।