महिला दिवस 2026 : जयपुर में 8-9 मार्च को होगा नारी शक्ति का प्रदर्शन, सबसे कम उम्र की विधायक होंगी शामिल

प्रेस वार्ता में निवर्तमान महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, उद्यमिता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना है। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत के संकल्प के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इसी सोच से 'शक्ति कवच' अभियान के तहत 1000 से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया जाएगा। यह टीकाकरण 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए विशेष रूप से किया जाएगा।