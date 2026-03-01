अमरीका-ईरान युद्ध…आबूधाबी में फंसी कोटा की बेटी तान्या, केन्द्र सरकार से लगाई मदद की गुहार

कोटा। अमरीका-ईरान युद्ध के चलते कोटा की बेटी तान्या शर्मा कनाड़ा के टोरंटो से लौटते समय शनिवार दोपहर आबूधाबी एयरपोर्ट पर फंस गई। मूलत: भीमगंजमंडी निवासी हाल मीरा रोड मुम्बई में रहने वाले राजीव शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी तान्या शर्मा पिछले चार वर्ष से कनाड़ा के टोरंटो में एक ऑयल और गैस कंपनी में मार्केटिंग की जॉब करती है। वह एक माह की छुट्टियां बिताने भारत आ रही थी।