Harish Meena : पूर्व सीएम शिवचरण माथुर सरपंच तक नहीं बन पाते, सांसद हरीश मीणा ने क्यों कही ऐसी बात?

राजस्थान के दो बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर की 100वीं जयंती पर आयोजित स्मृति समारोह में रविवार को मौजूदा राजनीतिक हालात पर तीखे कटाक्ष सुनाई दिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ‘रिफॉर्मिंग गवर्नेंस’ विषय पर हुए कार्यक्रम में टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा ने कहा कि यदि शिवचरण माथुर आज के दौर में होते तो जातीय समीकरणों के बीच सरपंच तक नहीं बन पाते।