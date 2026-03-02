2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Harish Meena : पूर्व सीएम शिवचरण माथुर सरपंच तक नहीं बन पाते, सांसद हरीश मीणा ने क्यों कही ऐसी बात?

Harish Meena : राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा ने कहा कि प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर यदि आज के दौर में होते तो सरपंच तक नहीं बन पाते। जानें सांसद हरीश मीणा ने क्यों कही ऐसी बात।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 02, 2026

Rajasthan Former CM Shiv Charan Mathur could not even become a Sarpanch Why did MP Harish Meena say such a thing

राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा। फाइल फोटो पत्रिका

Harish Meena : राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा ने कहा कि प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर यदि आज के दौर में होते तो सरपंच तक नहीं बन पाते। सांसद हरीश मीणा की यह बात सुनकर कार्यक्रम में बैठे सभी लोग चौंक गए।

राजस्थान के दो बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर की 100वीं जयंती पर आयोजित स्मृति समारोह में रविवार को मौजूदा राजनीतिक हालात पर तीखे कटाक्ष सुनाई दिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ‘रिफॉर्मिंग गवर्नेंस’ विषय पर हुए कार्यक्रम में टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा ने कहा कि यदि शिवचरण माथुर आज के दौर में होते तो जातीय समीकरणों के बीच सरपंच तक नहीं बन पाते।

साधारण घर में रहते थे शिवचरण माथुर

सांसद हरीश मीणा ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री सादगी और प्रशासनिक मर्यादाओं के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने याद दिलाया कि शिवचरण माथुर साधारण घर में रहते थे और वहीं से इस दुनिया को विदा हुए। आज हालात यह हैं कि विधायक या सांसद बनते ही कोठियां और फार्म हाउस खड़े हो जाते हैं।

आज थाने का एसएचओ सीधे मुख्यमंत्री से कर लेता है बात

प्रशासनिक व्यवस्था पर भी टिप्पणी करते हुए सांसद हरीश मीणा ने कहा कि आज थाने का एसएचओ सीधे मुख्यमंत्री से बात कर लेता है, जबकि पहले पुलिस महानिदेशक तक से सीधी बातचीत आसान नहीं थी।

समारोह में कई दिग्गज थे शामिल

समारोह में बीडी कल्ला, डॉ. चंद्रभान, नारायण सिंह, रघु शर्मा, सुरेश मोदी सहित अनेक नेताओं और परिवारजन ने माथुर के जीवन के संस्मरण सुनाए। इस मौके पर शिवचरण माथुर की पुत्री वंदना माथुर एवं उनके परिवारजन मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road : राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, 36.6 किमी सड़क होगी 8 मीटर चौड़ी
प्रतापगढ़
Rajasthan tribal region gets big gift 36.6 km road to be 8 meters wide improving connectivity

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Harish Meena : पूर्व सीएम शिवचरण माथुर सरपंच तक नहीं बन पाते, सांसद हरीश मीणा ने क्यों कही ऐसी बात?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Electric Bus Update: जयपुर में नई बसों का ट्रायल रहा सफल, अब इस महीने से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें

Jaipur Electric Bus Service
जयपुर

Rajasthan Holi : सीएम भजनलाल बोले, त्योहार सभी बाधाओं को दूर करे, अशोक गहलोत ने कही बड़ी बात

Rajasthan Holi Holika Dahan CM Bhajan Lal said may festival remove all obstacles Ashok Gehlot said a big thing
जयपुर

Jaipur Holi : जयपुर में होली पर होती थी गालीबाजी, अब फागोत्सव में बदली यह अनोखी परंपरा

Jaipur Holi used to have abusive language but this Unique tradition has now changed during festival of colours
जयपुर

भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर सोल्जराथॉन, स्लगपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युवा और कॉरपोरेट टीमों के सदस्य होंगे शामिल

100th Birth Anniversary
जयपुर

Jaipur traffic : जयपुर के ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग में बदलाव, इन 51 प्रमुख चौराहों का किया ऑप्टिमाइजेशन

Jaipur traffic signal timings Necessary changes these 51 big intersections optimization
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.