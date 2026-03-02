2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan BJP : राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा, 12 स्थायी-आमंत्रित सदस्य नियुक्त, वसुंधरा राजे पर नया अपडेट

Rajasthan BJP : राजस्थान भाजपा ने प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की। इस सूची में 12 स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कुल 154 सदस्यों में 20 महिलाओं को शामिल किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 02, 2026

Rajasthan BJP State Working Committee announced 12 permanent invitees appointed Vasundhara Raje new update

भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे व राजेन्द्र राठौड़। फोटो पत्रिका

Rajasthan BJP : राजस्थान भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक संतुलन साधने को लेकर प्रदेश कार्यसमिति में स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी सूची में 12 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। कुल 154 सदस्यों में 20 महिलाओं को शामिल किया गया है।

स्थायी आमंत्रित सदस्यों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी और सतीश पूनिया शामिल हैं। साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, भूपेन्द्र यादव, अर्जुनराम मेघवाल, भागीरथ चौधरी और रवनीत सिंह बिट्टू को भी स्थान दिया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ को भी स्थायी सदस्य बनाया गया है।

एकजुटता का संदेश देने का प्रयास

राजनीतिक दृष्टि से यह सूची पार्टी के भीतर सभी प्रमुख धड़ों और वरिष्ठ नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश मानी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों तक को शामिल कर संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया है।

संगठन को सक्रिय और संतुलित रखने का प्रयास

इसके अतिरिक्त सभी संगठन जिलों से वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है। कुल 90 सदस्यों में किसी जिले से दो, तो कहीं तीन से चार तक नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

वहीं 52 विशेष आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की गई है, जिनमें पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। माना जा रहा है कि यह नियुक्तियां आगामी चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन को सक्रिय और संतुलित रखने की रणनीति का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें

Holi Weather Update : राजस्थान में होलिका दहन व होली पर कैसा रहेगा मौसम, IMD का आया नया अपडेट
जयपुर
Weather Update Meteorological Department Prediction How will weather be on Holika Dahan and Holi in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 08:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan BJP : राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा, 12 स्थायी-आमंत्रित सदस्य नियुक्त, वसुंधरा राजे पर नया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur traffic : जयपुर के ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग में बदलाव, इन 51 प्रमुख चौराहों का किया ऑप्टिमाइजेशन

Jaipur traffic signal timings Necessary changes these 51 big intersections optimization
जयपुर

ईरान-इजराइल जंग में फंसे राजस्थान के सैकड़ों लोग, कहीं सायरन का खौफ तो कहीं मिसाइलों के धमाके, होली-रमजान पर मातम जैसा सन्नाटा

Iran-Israel war Holi-Ramadan joy dimmed missiles and sirens trap Rajasthanis distressed families
जयपुर

Tax Free: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी टैक्स फ्री हुई RSS का इतिहास बताने वाली ये हिंदी फिल्म

CM Bhajanlal big announcement before Holi Rajasthan Coriander farmers and traders rejoice
जयपुर

Iran Israel War Update : जयपुर से गल्फ कंट्री की फ्लाइट पर पूरी तरह ब्रेक, कब शुरू होगा संचालन, असमंजस

Iran Israel War Update Jaipur-to-Gulf countries flights Complete Confusion over when operations will resume
जयपुर

Rajasthan Weather Alert: रंगों के बीच झुलसाएगी धूप, 12 शहरों में पारा 35 के पार, 48 घंटे में 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान

Rajasthan Weather Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.