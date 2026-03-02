Rajasthan BJP : राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा, 12 स्थायी-आमंत्रित सदस्य नियुक्त, वसुंधरा राजे पर नया अपडेट

Rajasthan BJP : राजस्थान भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक संतुलन साधने को लेकर प्रदेश कार्यसमिति में स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी सूची में 12 स्थायी आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। कुल 154 सदस्यों में 20 महिलाओं को शामिल किया गया है।