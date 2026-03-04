आईपीएल से पहले जयपुर का SMS स्टेडियम क्यों हो रहा है खास? पढ़ें अंदर की पूरी खबर

करीब 18 साल पहले लगी फ्लड लाइट्स को हटाकर अब नई तकनीक वाली LED फ्लड लाइट लगाई जाएंगी। इनमें रोशनी का स्तर जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा की बचत होगी और संचालन आसान होगा। नॉर्थ और साउथ पवेलियन के पुराने एसी भी बदले जा रहे हैं, ताकि दर्शकों को गर्मी से राहत मिले। इसके अलावा 25 लाख रुपए की लागत से 250 KVA का एडवांस जनरेटर खरीदा गया है, जिससे बिजली बाधित होने की स्थिति में सप्लाई जारी रहेगी।