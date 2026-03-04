Iran-Israel War: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच जयपुर एयरपोर्ट से फिर आई बड़ी खबर, बढ़ गई टेंशन

Jaipur Airport International Flight Cancel Update: मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और अस्थिरता का सीधा असर अब राजस्थान के हवाई यातायात पर पड़ने लगा है। सुरक्षा चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए उड़ने वाली चार प्रमुख फ्लाइट्स बुधवार को लगातार पांचवें दिन रद्द रहीं।