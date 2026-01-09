जयपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर के बाद युवाओं में बढ़ी देशभक्ति, आज सेना परेड का पहला मुख्य रिहर्सल

लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी राजधानी जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज में गुरुवार से शुरू हुई ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी में शिरकत करने पहुंचीं। इस दौरान राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग उन्हें जानने और पहचानने लगे हैं। आम लोगों, खासकर युवाओं और छात्राओं से मिलकर गर्व महसूस होता है। उन्होंने कहा कि जब युवा सेना के बारे में सवाल पूछते हैं और उत्सुकता दिखाते हैं, तो यह देश के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता है।