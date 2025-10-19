Patrika LogoSwitch to English

दीपावली पर रेलवे का तोहफा, राजस्थान में यहां नई रेललाइन सर्वे को मिली हरी झंडी, इन जिलों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

Railway Gift on Diwali : दीपावली पर रेलवे का तोहफा। उदयपुर के राजसमंद के देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन तक प्रस्तावित नई रेल लाइन वाया टॉडगढ़-रावली को आखिरकार रेलवे की मंजूरी मिल गई है।

less than 1 minute read

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 19, 2025

Railway Gift on Diwali Rajasthan Deogarh Marwar Junction New Railway Line Survey gets Green Signal These districts get tremendously benefit

फाइल फोटो पत्रिका

Railway Gift on Diwali : उदयपुर के राजसमंद के देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन तक प्रस्तावित नई रेल लाइन वाया टॉडगढ़-रावली को आखिरकार रेलवे की हरी झंडी मिल गई। परियोजना से न सिर्फ उदयपुर, राजसमंद, और पाली जिले जुड़ेंगे, बल्कि जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के बीच भी नया रेल संपर्क मार्ग तैयार करेगी। सर्वे के लिए रेलवे ने 11.75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह रेललाइन न सिर्फ इन ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंच आसान बनाएगी, बल्कि पर्यटन के नए द्वार भी खोलेगी। टॉडगढ़ की हरित पहाड़ियां, देवगढ़ का ऐतिहासिक किला और रावली का शांत प्राकृतिक सौंदर्य रेलवे के नक्शे पर प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकते हैं।

रेल संपर्क मजबूत करने की दिशा में केंद्र का बड़ा कदम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रेल संपर्क सुदृढ़ बनाने के लिए यह परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, नई लाइन 72 किमी लंबी होगी। इसके लिए स्वीकृत राशि से फाइनल लोकेशन सर्वे प्रारंभ होगा।

सर्वे के बाद तैयार होगी डीपीआर

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अब फाइनल लोकेशन सर्वे के पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता तय करेगी। इसे रेलवे बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यदि डीपीआर स्वीकृत होती है, तो आने वाले वर्षों में इस लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकती है।

पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स से जुड़ेगी नई लाइन

नाथद्वारा-देवगढ़ मदारिया (82 किमी) रेललाइन के गेज परिवर्तन का कार्य पहले फेज में 969 करोड़ की लागत से जारी है। इसके पूरा होते ही यह नई लाइन उस नेटवर्क को और विस्तार देगी, जिससे जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से सीधा संपर्क संभव होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / दीपावली पर रेलवे का तोहफा, राजस्थान में यहां नई रेललाइन सर्वे को मिली हरी झंडी, इन जिलों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

