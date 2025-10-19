Railway Announcement : उत्तर पश्चिम रेलवे की बड़ी घोषणा, आधा दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित, जानें नाम

रेलवे अधिकारियों के अनुसार के अनुसार अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक (गुरु-शनि) ट्रेन 4,6,11,13, 18, 20, 25, 27 दिसम्बर, 1,3,8,10,15,17, 22, 24, 29,31 जनवरी, 5, 7,12,14,19,21,26 व 28 फरवरी को 26 ट्रिप रद्द रहेगी। इसी प्रकार अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक (शुक्र व रवि) ट्रेन 5,7,12,14, 19, 21, 26, 28 दिसम्बर, 2, 4,9,11, 16,18,23,25, 30 जनवरी, 1,6, 8,13,15,20, 22, 27 फरवरी व 1 मार्च को (26 ट्रिप) तक रद्द रहेगी।