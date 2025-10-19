Railway Announcement : उत्तर पश्चिम रेलवे की बड़ी घोषणा, आधा दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित, जानें नाम

फाइल फोटो पत्रिका
Railway Big Announcement : रेलवे ने घने कोहरे क्षेत्र में संचालित होने वाली ट्रेनों का संचालन अभी से रद्द करने की घोषणा कर दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक दिसम्बर से 28 फरवरी के मध्य 2 ट्रेनों के कई फेरे रद्द कर दिए और 4 ट्रेनों के फेरे घटा दिए हैं।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार के अनुसार अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक (गुरु-शनि) ट्रेन 4,6,11,13, 18, 20, 25, 27 दिसम्बर, 1,3,8,10,15,17, 22, 24, 29,31 जनवरी, 5, 7,12,14,19,21,26 व 28 फरवरी को 26 ट्रिप रद्द रहेगी। इसी प्रकार अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक (शुक्र व रवि) ट्रेन 5,7,12,14, 19, 21, 26, 28 दिसम्बर, 2, 4,9,11, 16,18,23,25, 30 जनवरी, 1,6, 8,13,15,20, 22, 27 फरवरी व 1 मार्च को (26 ट्रिप) तक रद्द रहेगी।
वहीं, अजमेर-सियालदाह (प्रतिदिन) एक्सप्रेस 2,4,6,9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25,27, 30 दिसम्बर, 1, 3, 6, 8,10,13,15, 17, 20, 22,24,27, 29, 31 जनवरी, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 व 28 फरवरी को (39 ट्रिप) रद्द रहेगी।
ऐसे ही सियालदाह-अजमेर (प्रतिदिन) एक्सप्रेस 3, 5,7, 10, 12,14, 17, 19,21, 24, 26, 28,31 दिसम्बर, 2,7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 जनवरी, 1,4,6,8, 11,13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 फरवरी व 1 मार्च को (39 ट्रिप) रद्द रहेगी।
डिब्रूगढ़-लालगढ़ (प्रतिदिन) ट्रेन प्रत्येक शनिवार 6,13, 20, 27 दिसम्बर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7,14,21, 28 फरवरी को (13 ट्रिप) रद्द रहेगी। लालगढ़-डिब्रूगढ़ ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को 9,16, 23, 30 दिसम्बर, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17, 24 फरवरी व 1 मार्च को रद्द रहेगी।
