Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railway Announcement : उत्तर पश्चिम रेलवे की बड़ी घोषणा, आधा दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित, जानें नाम

Railway Big Announcement : उत्तर पश्चिम रेलवे की बड़ी घोषणा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक दिसम्बर से 28 फरवरी के मध्य 2 ट्रेनों के कई फेरे रद्द कर दिए और 4 ट्रेनों के फेरे घटा दिए हैं। जानें नाम।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 19, 2025

North Western Railway Big Announcement half a dozen trains Operations will remain cancelled

फाइल फोटो पत्रिका

Railway Big Announcement : रेलवे ने घने कोहरे क्षेत्र में संचालित होने वाली ट्रेनों का संचालन अभी से रद्द करने की घोषणा कर दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक दिसम्बर से 28 फरवरी के मध्य 2 ट्रेनों के कई फेरे रद्द कर दिए और 4 ट्रेनों के फेरे घटा दिए हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार के अनुसार अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक (गुरु-शनि) ट्रेन 4,6,11,13, 18, 20, 25, 27 दिसम्बर, 1,3,8,10,15,17, 22, 24, 29,31 जनवरी, 5, 7,12,14,19,21,26 व 28 फरवरी को 26 ट्रिप रद्द रहेगी। इसी प्रकार अमृतसर-अजमेर द्वि-साप्ताहिक (शुक्र व रवि) ट्रेन 5,7,12,14, 19, 21, 26, 28 दिसम्बर, 2, 4,9,11, 16,18,23,25, 30 जनवरी, 1,6, 8,13,15,20, 22, 27 फरवरी व 1 मार्च को (26 ट्रिप) तक रद्द रहेगी।

अजमेर-सियालदाह के बारे में जानें

वहीं, अजमेर-सियालदाह (प्रतिदिन) एक्सप्रेस 2,4,6,9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25,27, 30 दिसम्बर, 1, 3, 6, 8,10,13,15, 17, 20, 22,24,27, 29, 31 जनवरी, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 व 28 फरवरी को (39 ट्रिप) रद्द रहेगी।

सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस 39 ट्रिप रहेगी रद्द

ऐसे ही सियालदाह-अजमेर (प्रतिदिन) एक्सप्रेस 3, 5,7, 10, 12,14, 17, 19,21, 24, 26, 28,31 दिसम्बर, 2,7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 जनवरी, 1,4,6,8, 11,13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 फरवरी व 1 मार्च को (39 ट्रिप) रद्द रहेगी।

डिब्रूगढ़-लालगढ़ के बारे में जानें

डिब्रूगढ़-लालगढ़ (प्रतिदिन) ट्रेन प्रत्येक शनिवार 6,13, 20, 27 दिसम्बर, 3, 10, 17, 24, 31 जनवरी, 7,14,21, 28 फरवरी को (13 ट्रिप) रद्द रहेगी। लालगढ़-डिब्रूगढ़ ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को 9,16, 23, 30 दिसम्बर, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17, 24 फरवरी व 1 मार्च को रद्द रहेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबर, आज बैंक खाते में आएंगे ₹717.96 करोड़ रुपए
जयपुर
Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana Rajasthan Farmers Good News Today ₹717.96 crore will be Credited to their Bank Accounts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 07:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway Announcement : उत्तर पश्चिम रेलवे की बड़ी घोषणा, आधा दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित, जानें नाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में जाली नोटों का बड़ा खुलासा: 43 लाख की नकली करेंसी बरामद, गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार

Fake-Currency-1
जयपुर

अंता उपचुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, गहलोत और पायलट समेत कई दिग्गज शामिल

Anta Assembly byelection 2025
जयपुर

पत्रिका ‘सबका ऑफर मेगा ड्रॉ’ : ‘फोन पर पता चला चौपहिया वाहन की विजेता हूं, तो नहीं रहा खुशी का ठिकाना’

जयपुर

राजस्थान के सात विश्वविद्यालयों में कुलगुरु पद पर नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

जयपुर

Diwali Special: वह भी क्या दिवाली थी… जयपुर में 8 नवंबर 1942 की दिवाली पर दो मण आठ सेर तेल के दिये जलाए

diwali in jaipur 1942
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.