Rajasthan Weather: नए साल के जश्न के बीच राजस्थान में बारिश और सर्दी लेगी इम्तिहान, घने कोहरे की संभावना

जयपुर। नए साल की शुरुआत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इसके बाद उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा और शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर का असर बढ़ सकता है। इसी बीच राज्य के कई शहरों में रात का तापमान पहले ही गिरकर सर्दी का संकेत दे रहा है।