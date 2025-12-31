31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: नए साल के जश्न के बीच राजस्थान में बारिश और सर्दी लेगी इम्तिहान, घने कोहरे की संभावना

Rajasthan Rain Alert: नए साल की शुरुआत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 31, 2025

Rajasthan Winter

Rajasthan Winter (Patrika Photo)

जयपुर। नए साल की शुरुआत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इसके बाद उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा और शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर का असर बढ़ सकता है। इसी बीच राज्य के कई शहरों में रात का तापमान पहले ही गिरकर सर्दी का संकेत दे रहा है।

मौसम केन्द्र के अनुसार 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। 2 जनवरी से पुनः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इधर, मौसम विभाग की ओर से जारी तापमान आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 18 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। इनमें वनस्थली में 4.6, फतेहपुर में 4 डिग्री सबसे कम तापमान दर्ज किया गया।

शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर चलने की संभावना

मौसम केन्द्र के अनुसार मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में बारिश और बाद में साफ मौसम होने से रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में 2 से 4 जनवरी के बीच शीतलहर चलने की संभावना है, जहां न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है।

कहां कितना न्यूनतम तापमान

अलवर 7.0, पिलानी 7.0, सीकर 6.5, कोटा 9.1, चित्तौड़गढ़ 8.6, चूरू में 7.2, उदयपुर 9.5, श्रीगंगानगर 9.2, अंता में 7.3, जालोर 8.2, सिरोही 7.4, करौली 8.8, दौसा 9.0 लूणकरणसर में 7.8, झुंझुनूं में 8.2 पाली में 6.9 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

झुंझुनूं में साधु ने की आत्महत्या, 8 पेज का मिला सुसाइड नोट, मरने से पहले बनाया वीडियो
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: नए साल के जश्न के बीच राजस्थान में बारिश और सर्दी लेगी इम्तिहान, घने कोहरे की संभावना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: जयपुर के इस मंदिर में शिवलिंग खंडित कर चोर साथ ले गए चांदी के आभूषण, भक्तों में फैला आक्रोश

Shiv-ji
जयपुर

अगले 4 दिन 22 जिलों में बारिश का Alert, जैसलमेर में बरसे बादल; जानें आपके शहर का हाल

Weather Forecast plummeting temperatures imd heavy rains warning
जयपुर

अमायरा आत्महत्या मामले में नीरजा मोदी स्कूल पर गाज, मान्यता रद्द, जानें मौजूदा स्टूडेंट्स का क्या होगा?

Amyra-Death-Case-2
जयपुर

जयपुर के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश, डंडे से आंख पर मारा, पिता ने दर्ज करवाया मामला

Jaipur News
जयपुर

राजस्थान में अब बिना छत के भी मिलेगी सोलर पैनल की सस्ती बिजली, नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश

solar panels
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.