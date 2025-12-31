Rajasthan Weather: नए साल के जश्न के बीच राजस्थान में बारिश और सर्दी लेगी इम्तिहान, घने कोहरे की संभावना

Rajasthan Winter (Patrika Photo)
जयपुर। नए साल की शुरुआत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इसके बाद उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा और शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर का असर बढ़ सकता है। इसी बीच राज्य के कई शहरों में रात का तापमान पहले ही गिरकर सर्दी का संकेत दे रहा है।
मौसम केन्द्र के अनुसार 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। 2 जनवरी से पुनः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इधर, मौसम विभाग की ओर से जारी तापमान आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 18 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। इनमें वनस्थली में 4.6, फतेहपुर में 4 डिग्री सबसे कम तापमान दर्ज किया गया।
मौसम केन्द्र के अनुसार मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में बारिश और बाद में साफ मौसम होने से रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में 2 से 4 जनवरी के बीच शीतलहर चलने की संभावना है, जहां न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है।
अलवर 7.0, पिलानी 7.0, सीकर 6.5, कोटा 9.1, चित्तौड़गढ़ 8.6, चूरू में 7.2, उदयपुर 9.5, श्रीगंगानगर 9.2, अंता में 7.3, जालोर 8.2, सिरोही 7.4, करौली 8.8, दौसा 9.0 लूणकरणसर में 7.8, झुंझुनूं में 8.2 पाली में 6.9 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।
