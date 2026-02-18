Law Students: देश के टॉप लॉ स्टूडेंट्स आमने-सामने, उदयपुर में होगी तर्क और कानून की असली परीक्षा

Moot court competition: उदयपुर। विधि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा और तर्कशक्ति का बड़ा मंच तैयार होने जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ की ओर से 21 और 22 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर की मूट कोर्ट प्रतियोगिता ‘फिएट जस्टिया’ का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर के प्रमुख विश्वविद्यालयों और विधि संस्थानों की 50 टीमों के 200 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को न्यायालयीन प्रक्रिया, कानूनी बहस और व्यावहारिक प्रशिक्षण का अनुभव मिलेगा।