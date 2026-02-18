आईना: नसंबदी या नोटबंदी…संदेश भी एकदम साफ

अब जरा प्राथमिकताओं की एक्स-रे रिपोर्ट देखिए। कुत्तों पर खर्च के लिए करोड़ों उपलब्ध हैं। होना भी चाहिए। रेबीज सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रश्न है। मगर साफ पेयजल? रामगढ़ की कहानी किसी से छिपी नहीं। बांध सूख गया, पर कागजों में परियोजनाएं लबालब रहीं। तालाब खाली थे, पर टेंडर भरे हुए। अफसर पूरा का पूरा बांध ही गटक गए। जब मुयमंत्री के आश्वासनों पर भी नौकरशाहों का ध्यान नहीं है तो फिर बेड़ा गर्क होना तय है। यह भी मजेदार ही है, कुत्तों के लिए बजट समय पर और पानी के लिए आश्वासन समय-समय पर। लगता है हमारी प्राथमिकताओं की पूंछ भी टेढ़ी है।