18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update: राजस्थान में पलटा मौसम, IMD का आठवां बड़ा अलर्ट जारी, 20 जिलों में बारिश की चेतावनी

Weather Alert 18 February: पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान का मौसम अचानक बदल गया है और कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 18, 2026

Rajasthan Weather Alert, Rajasthan Rain Forecast, IMD Weather Warning Rajasthan, Western Disturbance Rajasthan, Rain and Hailstorm Rajasthan, Orange Alert Rajasthan Weather, Yellow Alert Rajasthan, Thunderstorm Warning Rajasthan, Rajasthan Weather Today, Heavy Rain Alert Rajasthan, Rajasthan Weather Update, IMD Nowcast Rajasthan, Rajasthan Farmers Crop Damage, Hailstorm News Rajasthan, Weather News Rajasthan
Play video

IMD Rain Alert – File Photo – Patrika

Weather Alert 18 February: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश दर्ज की गई। इस बीच ओलावृष्टि ने भी एकाएक मौसम को पलट रख दिया। मौसम में आए इसे बड़े बदलाव ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल किसानों को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के दौरान मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।

यहां ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग (Meteorological Centre Jaipur) के अनुसार जयपुर, टोंक और दौसा जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, आकाशीय बिजली और 30–40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।

तेज हवाएं चलने की संभावना

वहीं येलो अलर्ट के तहत सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनूं, चित्तौड़गढ़, नागौर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, बारां और कोटपुतली जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा और कहीं-कहीं 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चेतावनी में कहा गया है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। बता दें कि रात 12 बजे के बाद मौसम विभाग ने बारिश को लेकर आठवीं बार अलर्ट जारी किया है।

यह वीडियो भी देखें

किसान चिंतित

वहीं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए किसानों की मेहनत पर एक बार फिर संकट के बादल खड़े कर दिए। कई गांवों में सुबह अचानक हुई बारिश ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच दीं। खेतों में कटाई के बाद पड़ी सरसों की फसल बारिश में भीगकर गीली हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है।

बारिश से सरसों की फसल गीली हो जाने के कारण अब दाने काले पड़ने, गुणवत्ता खराब होने और उत्पादन घटने की संभावना बढ़ गई है। किसान खेतों में पहुंचकर अपनी भीगी हुई फसल देखकर मायूस नजर आए। किसानों का कहना है कि कटाई के बाद फसल को सुरक्षित रखने के लिए मौसम साफ होना जरूरी था, लेकिन अचानक हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया

ये भी पढ़ें

Dholpur Road Project: आखिरकार जयपुर से मिली हरी झंडी, अब चमचमाएंगी धौलपुर की सड़कें, खर्च होंगे 10 करोड़
धौलपुर
road project, road project in dholpur, dilapidated road, dilapidated road in dholpur, road construction in dholpur, dholpur news, Rajasthan news, रोड प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट इन धौलपुर, जर्जर सड़क, जर्जर सड़क इन धौलपुर, सड़क निर्माण इन धौलपुर, धौलपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: राजस्थान में पलटा मौसम, IMD का आठवां बड़ा अलर्ट जारी, 20 जिलों में बारिश की चेतावनी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Crisis of Dialogue: सार्वजनिक जीवन में संवाद की मर्यादा खत्म होना चिंता का विषय

Freedom and dignity of expression
ओपिनियन

Rajasthan: जले ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था होगी सुदृढ़, भुगतान में अनियमितता पर होगा एक्शन: हीरालाल नागर

खराब ट्रांसफार्मर बदला, पेयजल आपूर्ति हुई सुचारू
जयपुर

आईना: नसंबदी या नोटबंदी…संदेश भी एकदम साफ

ओपिनियन

राजस्थान में संविदा कर्मी नियमित होंगे या नहीं? भजनलाल सरकार ने कर दी ये 'बड़ी घोषणा'

rajasthan news
जयपुर

Law Students: देश के टॉप लॉ स्टूडेंट्स आमने-सामने, उदयपुर में होगी तर्क और कानून की असली परीक्षा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.