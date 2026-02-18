Weather Update: राजस्थान में पलटा मौसम, IMD का आठवां बड़ा अलर्ट जारी, 20 जिलों में बारिश की चेतावनी

Weather Alert 18 February: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश दर्ज की गई। इस बीच ओलावृष्टि ने भी एकाएक मौसम को पलट रख दिया। मौसम में आए इसे बड़े बदलाव ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल किसानों को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के दौरान मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।