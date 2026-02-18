Rajasthan: जले ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था होगी सुदृढ़, भुगतान में अनियमितता पर होगा एक्शन: हीरालाल नागर

बता दें कि विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने क्षेत्र के कई मुद्दे उठाए। उन्होंने क्षेत्र में कृषि बिजली कनेक्शनों की लंबित स्थिति, जले हुए ट्रांसफार्मरों के परिवहन में आ रही परेशानियों और बिजली आपूर्ति की निरंतरता जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा था।