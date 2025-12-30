झुंझुनूं में साधु ने की आत्महत्या, 8 पेज का मिला सुसाइड नोट, मरने से पहले बनाया वीडियो

खेतड़ी (झुंझुनूं )। पपुरना स्थित श्मशान भूमि में रह रहे एक साधु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान फतेह नाथ (35) के रूप में हुई है। आत्महत्या से पहले फतेह नाथ ने आठ पेज का सुसाइड नोट लिखा और मरने से पहले वीडियो भी बनाया था। सुसाइड नोट में सात लोगों पर लंबे समय से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इनमें लक्ष्मण राम कंचनपुर, मीरा देवी चौकड़ी, अमृता देवी गुरारा, सुरेश नांगल, बाबा विक्रम नाथ बगड़, बाबा भानी नाथ बगड़ और साध्वी ओमनाथ बगड़ के नाम शामिल हैं।