अलवर: घर के बाहर खेलते समय टूटी जिंदगी, आधा फीट ऊंचे चबूतरे से गिरने पर छात्रा की मौत

अलवर। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में घर के बाहर बने चबूतरे से नीचे गिरने से 12 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। मृतका भूमिका पुत्री मनोज कुमार मूल रूप से ग्राम चुलेरहा तहसील डीग जिला भरतपुर की निवासी थी। वह अपने माता-पिता के साथ शिवाजी पार्क में किराए के मकान में रह रही थी। परिजनों के अनुसार भूमिका रात करीब 8 बजे घर के बाहर चबूतरे पर खेल रही थी।
इस दौरान खेलते समय अचानक वह चबूतरे से नीचे गिरकर अचेत हो गई, जिसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक किशोरी के पिता मनोज कुमार ने बताया कि भूमिका जिस चबूतरे से गिरी, उसकी ऊंचाई करीब आधा फीट है। वहां से नीचे गिरने से उसकी ठोडी में चोट लगी थी।
जानकारी के अनुसार मृतका भूमिका के पिता बाजार में कपड़ों की दुकान पर काम करते हैं। उनके तीन बेटियों में मृतका भूमिका दूसरे नंबर की थी। वह आठवीं कक्षा की छात्रा थी।
