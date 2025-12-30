अलवर: घर के बाहर खेलते समय टूटी जिंदगी, आधा फीट ऊंचे चबूतरे से गिरने पर छात्रा की मौत

अलवर। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में घर के बाहर बने चबूतरे से नीचे गिरने से 12 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। मृतका भूमिका पुत्री मनोज कुमार मूल रूप से ग्राम चुलेरहा तहसील डीग जिला भरतपुर की निवासी थी। वह अपने माता-पिता के साथ शिवाजी पार्क में किराए के मकान में रह रही थी। परिजनों के अनुसार भूमिका रात करीब 8 बजे घर के बाहर चबूतरे पर खेल रही थी।