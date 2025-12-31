Rajasthan Weather: अगले 4 दिन 22 जिलों में बारिश का Alert, जैसलमेर में बरसे बादल; जानें आपके शहर का हाल

मौसम चेतावनी
Rajasthan Rain Alert : साल 2026 का आगाज राजस्थान में ठिठुरन, घने कोहरे और बारिश की चेतावनी के साथ हुआ है। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने के आसार हैं। जैसलमेर में तो देर रात से ही मावठ की बारिश शुरू हो गई है। जैसलमेर में बड़ी संख्या में देश भर से पर्यटक नया साल मनाने आए हैं। वहीं, दिल्ली में छाए घने कोहरे के कारण विमान सेवा पूरी तरह चरमरा गई है, जिसका सीधा असर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय हुए एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटपूतली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर सहित 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 1 जनवरी को इन इलाकों में मावठ होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने के कारण विमानों की लैंडिंग असंभव हो गई। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट को 'अल्टरनेट बेस' के रूप में इस्तेमाल किया गया। देर रात तक दिल्ली जाने वाली 11 फ्लाइट्स को जयपुर डायवर्ट किया गया। इनमें से केवल दो फ्लाइट्स ही मौसम साफ होने पर दिल्ली के लिए रवाना हो सकीं, जबकि बाकी 9 फ्लाइट्स के यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। यात्रियों ने बताया कि एयरलाइंस की ओर से उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनल पर देर रात तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही।
कोहरे का असर केवल डायवर्जन तक सीमित नहीं रहा। जयपुर से दिल्ली जाने वाली महत्वपूर्ण उड़ानें रद्द कर दी गईं। फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मिलते ही यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों का आरोप है कि रिफंड और ठहरने की व्यवस्था को लेकर एयरलाइंस प्रबंधन का रवैया ढुलमुल रहा।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 2 जनवरी से कोहरा और गहरा सकता है। बारिश के बाद चलने वाली ठंडी हवाएं 'कनकनी' बढ़ाएंगी, जिससे गलन वाली सर्दी का अहसास होगा। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और कोहरे के दौरान फॉग लाइट्स का उपयोग करने की सलाह दी है।
