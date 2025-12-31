Rajasthan Weather: अगले 4 दिन 22 जिलों में बारिश का Alert, जैसलमेर में बरसे बादल; जानें आपके शहर का हाल

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने के कारण विमानों की लैंडिंग असंभव हो गई। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट को 'अल्टरनेट बेस' के रूप में इस्तेमाल किया गया। देर रात तक दिल्ली जाने वाली 11 फ्लाइट्स को जयपुर डायवर्ट किया गया। इनमें से केवल दो फ्लाइट्स ही मौसम साफ होने पर दिल्ली के लिए रवाना हो सकीं, जबकि बाकी 9 फ्लाइट्स के यात्री जयपुर एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। यात्रियों ने बताया कि एयरलाइंस की ओर से उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनल पर देर रात तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही।