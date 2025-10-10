Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

घुंघट में मां रोती रही, दादा समझाते रहे, पुलिस देखती रही… लेकिन प्रेमी के साथ लिव इन में रहने चली गई बेटी…

Jodhpur News:

2 min read

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Oct 10, 2025

Photo Source - Social Media

Daughter Leave Parents For Boyfriend: राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। काले कपड़े पहने एक युवती के इर्द-गिर्द पुलिस और परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग रो रहे हैं और पुलिस उसे कुछ समझा रही है। बाद में वह पुलिस के साथ चली जाती है। मामला लिव इन रिलेशन का है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र ओसिंया का यह मामला है। ओसियां इलाके में स्थित एक गांव में रहने वाली एक युवती कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट थाने में दी और पुलिस ने युवती को तलाश कर लिया। पता चला कि वह एक युवक के साथ रह रही है। परिवार के पास जब पुलिस युवती को लेकर पहुंची तो युवती सीधे अपने घर गई, वहां से कुछ सामान बैग में रखा और पुलिस के पास पहुंची। पुलिस से कहा कि वह प्रेमी के साथ ही लिव इन में रहना चाहती है।

इस बारे में जब मां, दादा और परिवार के अन्य लोगों को पता लगा तो उसे समझाने का प्रयास किया। लेकिन युवती ने अपनी मां और परिवार के लोगों को ही पहचानने से इंकार कर दिया। पुलिस ने भी युवती को समझाया लेकिन बाद में कानून का हवाला देते हुए युवती को अपने साथ ले गई।

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। कुछ यूजर ने लिखा कि माता-पिता को परेशान करने के बाद चैन से नहीं रहेगी। एक यूजर ने लिखा मां-बाप ही बड़े-बड़े फोन दिलाते हैं, ये तो होना ही था। एक यूजर ने लिव इन सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए कमेंट किया।

उल्लेखनीय है इस तरह के मामलों को लेकर विधानसभा में भी ओसियां विधायक भैराराम सियोल ने मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कुंवारी लड़कियों के अलावा तीन बच्चों की माएं भी 120 की स्पीड से प्रेमी संग भाग रही हैं। सियोल का कहना था कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि प्रेम विवाद से पहले माता-पिता की अनुमति जरूर होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Tonk: 13 साल की बच्ची से निकाह, धर्म बदलने की धमकी, आरोपी के दोनों पैर टूटे, जमीन पर रेंगता रहा
टोंक
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 10:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / घुंघट में मां रोती रही, दादा समझाते रहे, पुलिस देखती रही… लेकिन प्रेमी के साथ लिव इन में रहने चली गई बेटी…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रमेश रुलानिया मर्डर पर हनुमान बेनीवाल की हुंकार, बोले- कुचामन के लोगों में खौफ, अपराधियों का एनकाउंटर करो

Hanuman Beniwal
जोधपुर

जोधपुर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड ! शिक्षा रैंकिंग में सबसे नीचे, जानिए किस जिले ने मारी बाजी

district education ranking
जोधपुर

Jodhpur: CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला, तत्कालीन ITO को 4 साल की सजा, 27 लाख का जुर्माना भी लगाया

ito shailendra bhandari
जोधपुर

Rajasthan: 2 मासूमों की हत्या-रेप केस में आरोपी बरी, फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने सबूतों को माना कमजोर

Rajasthan High Court
जोधपुर

Gold Price Today: नहीं थम रहे सोने के ‘तेवर’, 8 अक्टूबर को हुआ इतना महंगा, जानिए भाव

today gold price
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.