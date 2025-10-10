घुंघट में मां रोती रही, दादा समझाते रहे, पुलिस देखती रही… लेकिन प्रेमी के साथ लिव इन में रहने चली गई बेटी…

Photo Source - Social Media
Daughter Leave Parents For Boyfriend: राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। काले कपड़े पहने एक युवती के इर्द-गिर्द पुलिस और परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग रो रहे हैं और पुलिस उसे कुछ समझा रही है। बाद में वह पुलिस के साथ चली जाती है। मामला लिव इन रिलेशन का है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र ओसिंया का यह मामला है। ओसियां इलाके में स्थित एक गांव में रहने वाली एक युवती कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट थाने में दी और पुलिस ने युवती को तलाश कर लिया। पता चला कि वह एक युवक के साथ रह रही है। परिवार के पास जब पुलिस युवती को लेकर पहुंची तो युवती सीधे अपने घर गई, वहां से कुछ सामान बैग में रखा और पुलिस के पास पहुंची। पुलिस से कहा कि वह प्रेमी के साथ ही लिव इन में रहना चाहती है।
इस बारे में जब मां, दादा और परिवार के अन्य लोगों को पता लगा तो उसे समझाने का प्रयास किया। लेकिन युवती ने अपनी मां और परिवार के लोगों को ही पहचानने से इंकार कर दिया। पुलिस ने भी युवती को समझाया लेकिन बाद में कानून का हवाला देते हुए युवती को अपने साथ ले गई।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। कुछ यूजर ने लिखा कि माता-पिता को परेशान करने के बाद चैन से नहीं रहेगी। एक यूजर ने लिखा मां-बाप ही बड़े-बड़े फोन दिलाते हैं, ये तो होना ही था। एक यूजर ने लिव इन सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए कमेंट किया।
उल्लेखनीय है इस तरह के मामलों को लेकर विधानसभा में भी ओसियां विधायक भैराराम सियोल ने मुद्दा उठाते हुए कहा था कि कुंवारी लड़कियों के अलावा तीन बच्चों की माएं भी 120 की स्पीड से प्रेमी संग भाग रही हैं। सियोल का कहना था कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि प्रेम विवाद से पहले माता-पिता की अनुमति जरूर होनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग