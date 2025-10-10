घुंघट में मां रोती रही, दादा समझाते रहे, पुलिस देखती रही… लेकिन प्रेमी के साथ लिव इन में रहने चली गई बेटी…

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र ओसिंया का यह मामला है। ओसियां इलाके में स्थित एक गांव में रहने वाली एक युवती कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट थाने में दी और पुलिस ने युवती को तलाश कर लिया। पता चला कि वह एक युवक के साथ रह रही है। परिवार के पास जब पुलिस युवती को लेकर पहुंची तो युवती सीधे अपने घर गई, वहां से कुछ सामान बैग में रखा और पुलिस के पास पहुंची। पुलिस से कहा कि वह प्रेमी के साथ ही लिव इन में रहना चाहती है।